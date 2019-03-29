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Московский листок

Мединский торжественно открыл новый этап оптимизации и слияния - театров...

Опубликовано 29.03.2019 в разделе комментариев 0

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Мединский торжественно открыл новый этап оптимизации и слияния - театров...

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил в среду на пресс-конференции в Музее им. Бахрушина об объединении Александринского и Волковского театров в Первый российский национальный театр.

"Сегодня мы присутствуем при историческом процессе естественного, инициированного снизу объединения двух старейших театров, каждый из которых по праву претендовал на то, чтобы называться первым русским национальным театром. Это будет не просто формальное организационное объединение Александринского и Волковского театров, это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России", - отметил он.

Мединский также добавил, что к объединенному театральному комплексу через несколько лет планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.

По словам министра культуры, процесс не только верен исторически, но будет также позитивен в экономическом, политическом, социальном и художественном смысле. "Выгоду от этого процесса ощутит на себе каждый сотрудник театров, но самое главное, каждый из любителей театров в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле", - считает он.

Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ. "Речь идет об объединении идеологическом, творческом, организационном", - сказал он.

По словам худрука Театра Волкова, заслуженного деятеля искусств России Евгения Марчелли, его театру объединение даст новые перспективы. "Каждый наш спектакль проходит по три, четыре, пять сезонов максимум, дальше идет повтор. Для нас это возможность выйти на другую театральную площадку, на другой театральный уровень. Санкт-Петербург, Москва - это колоссальная возможность сохранять наши спектакли, наше театральное дело", - отметил он.

- Ну конечно же, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - экономия на врачах и учителях не является приоритетной для правящих миллиардеров, в числе которых Мединский не первый хоть, но уже и не последний, миллиардеры нефтегазовые наши ещё и культурку любят... оптимизировать: а то занимают эти театры столько места, коллективы маленькие, репертуар бедный - так не подбросить ли им "национального" горючего, да ещё Первой категории? Схавают! Собственную оптимизацию - схавают, как миленькие. Потому что это та самая профессиональная категория лиц, которую даже Колчак велел своим головорезам не трогать на оккупированной территории - дворники и артисты всем нужны. И что это за "первый национальный"? Остальные театры - они как бы и не национальные, не российские? Тот же Театр Наций в Москве, например... Нет, эти господа, конечно, рушат всё и везде - но когда ещё этому аплодируют сами деятели культуры, которых "идеологически объединяют" - тут, определённо, хоть святых вон выноси, но они же и на крестный ход выйдут, если Мединские прикажут! Вон, во МХАТе им. Горького с новым главрежем-новодрамовцем уже голые жопы и мат - благодаря радениям Мединского и Прилепина, так и Питер отставать не должен... Уж если Мединский за что берётся - как за мемориальную доску Маннергейма в Ленинграде, - так сделает хорошо и на века! То школы с детсадами сливали и больницы оптимизировали, теперь и до театров дошли - буржуазия у власти бюджетным денежкам счёт любит. Ведь как бы прекрасно смотрелись и два МХАТа вместе, в одном здании на Тверском бульваре (а в Камергерском здание можно и Минкульту взять, а то ютится где попало мозаично по Москве) - аккуратненько, под началом одного Боякова, он и актёрам старой мхатовской школы подолы задерёт. Буржуазия это, зрелища-то, любит!

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