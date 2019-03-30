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Московский листок

1 апреля правительство проиндексирует нищету

Опубликовано 30.03.2019 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
1 апреля правительство проиндексирует нищету

В марте правительство утвердило индексацию пенсий на два процента — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Эту выплату получают около 3,2 миллиона пенсионеров.

Я вот думаю, смог бы я прожить на 9 тысяч рублей с копейками?

Квартплата сразу съест 6,5 тысяч. Плюс свет еще 500 рублей, телефон и интернет тоже небесплатно... 

А кушать-то что я буду? Вернее - на что?

Ну ладно, квартиру я сдам, а на эти деньги сниму себе что-нибудь поскромнее. От машины и телефона придется отказаться, электричество экономить - значит, без стиральной машины и тем более посудомойки.

Допустим, что одежду и обувь я покупать вовсе не буду, стану донашивать купленное ранее. Зубная паста, одеколон - роскошь. 

Но вот предположим, что я решил на 9 тысяч рублей просто кормиться. На 300 рублей в день. Понятно, в городе даше чашка самого дешевого кофе - роскошь непозволительная. Только дома. Что получается?

Хлеб, крупа, масло растительное, кефир. Яйца через день по одному. Селедка, немного картошки. Из витаминов - капуста и морковь, остальное дорого. 

Сколько я на такой диете проживу после достижения пенсионного возраста? Полагаю, не долго. Думаю, за год уберусь на погост однозначно. Тем более, что лекарства в бюджет никакие не вписываются.

А может, мы по выходе на пенсию должны становиться все поголовно йогами? Российские йоги - кто они?

А.Б.



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