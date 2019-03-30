Анатолий Баранов: Пока что нас тоже заставляют раскошелиться по поводу и без повода

Дал комментарий для "Свободной прессы".

Россия нашла способ защитить «Северный поток-2» от США. Как сообщает РБК, для этого «Газпром» до конца года выкупит своих крупнейших подрядчиков — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и компанию «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко. По данным издания, уже в апреле «Стройгазмонтаж» возглавит топ-менеджер «Газпрома» Станислав Аникеев.

Сообщается также, что обе компании планирует выкупить собственный подрядчик «Газпрома» — «Газстройпром». Суммы обеих сделок не раскрываются.

Поможет ли мера, которую планирует предпринять «Газпром»? Возможно ли вообще обезопасить «Северный поток-2» от нападок американцев, и как далеко Вашингтон готов зайти, чтобы остановить российский проект?

— Я думаю, что устранение одного формального повода не сможет ограничить США в деле придумывания новых поводов, — комментирует инициативу «Газпрома» главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Ведь вопрос не в санкциях, а в желании США влезть на европейский газовый рынок со своим сжиженным газом, несмотря на то, что СПГ существенно дороже, чем поступающий по трубам. Так что европейцев покупать одно вместо другого можно только заставить.

— Насколько выгодна эта сделка для «Газпрома»? Стоит оно того?

— Фактически «Газпром» будет выкупать собственные «дочки» у Ротенберга и Тимченко. Мне это напоминает историю с продажей Абрамовичем «Сибнефти» государству за 13,5 миллиардов, при том, что приватизирована она была за сто с небольшим миллионов долларов. Я надеюсь, что те, кто санкционировал эту сделку, о себе подумали? А то пенсии маленькие, рубль ненадежен…

— Почему вообще к строительству СП-2 привлекли компании, с 2014 года находящиеся под санкциями?

— Ну так это же друзья президента! Как же не привлечь, тем более, что на Крымский мост реально пришлось потратиться. Ну а долг платежом красен. Вообще под такой проект можно было «с нуля» создать новую, абсолютно чистую компанию. Но это ж если о людях не думать. А у нас принято думать о людях, пусть не о всех, но зато по-настоящему.

— Какие еще козни против трубопровода может предпринять Вашингтон? На что он еще может пойти, чтобы сорвать запуск «СП-2»?

— Самое простое — это давление на союзников по НАТО. Зря что ли США держат в Европе десятки тысяч солдат, как будто у нас Вторая мировая война не закончилась. Это грубо, но зато действенно. Платите за «военную помощь» в полном объеме. Или расплачивайтесь «в натуре», то есть выгодными для США контрактами…

— Есть ли способ полностью обезопасить трубопровод от США? Чем, по-вашему, закончится эта борьба? Заработает ли он в указанные сроки?

— Способа полностью обезопасить трубопровод не существует. Трамп намерен твердо расколоть Европу на дополнительные расходы по поддержке экономике США. Это, по большому счету, справедливо — сколько можно жиреть за чужой счет? Но мы то тут при чем? Почему надо раскалывать Европу на деньги за наш счет? Хотя что значит «за наш счет»? Миллер с Ротенбергом — это далеко не «мы», если иметь в виду 146 миллионов граждан России. Пока что нас тоже заставляют раскошелиться по поводу и без повода. И игры кремлевских олигархов — это совсем не наши игры. Вот за чей счет государство будет выкупать компании у Ротенберга и Тимченко? В том числе и за счет моей пенсии, которую я не получу вовремя. Как в старом анекдоте: «шесть старушек — рубль двадцать».