"Стена Трампа" станет подарком нации на День дурака

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он может закрыть границу с Мексикой для торговых поставок из этой страны, передает Reuters. Отдельно он пригрозил, что США могут перекрыть границу с Мексикой на долгосрочный период.

Ранее в пятницу, напоминает ТАСС, Трамп написал на своей странице в Twitter, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом он, однако, не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

"Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе", - написал Трамп.

По его словам, Мексика с легкостью может выполнить эти условия, однако она, считает президент, "только берет американские деньги и болтает".

"Кроме того, мы теряем с ними столько денег, особенно, если учитывать наркоторговлю и т. д., поэтому закрыть границу было бы неплохо!" - порадовался своей мысли Трамп.

При этом хозяин Белого дома в очередной раз обвинил находящихся в оппозиции демократов в одобрении "самого слабого иммиграционного законодательства в мире". "Мексика должна остановить проникновение нелегальных мигрантов на территорию США через свою страну и нашу южную границу. Мексика на протяжении многих лет богатела на США, намного завышая расходы на обеспечение безопасности границы", - резюмировал американский лидер.

В прошлом году Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении закрыть американско-мексиканскую границу в связи с миграционным кризисом. Так, президент распорядился привлечь несколько тысяч военнослужащих к операции Faithful Patriot ("Верный Патриот") по противодействию нелегальной миграции на пограничных территориях. По сообщению прессы, министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен тогда заявляла, что не будет выполнять распоряжение о закрытии границы, так как на деле это неосуществимо. Тем не менее она публично подчеркивала, что ситуация на южной границе США в действительности является кризисом и представляет угрозу национальной безопасности страны. 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении режима ЧП на границе с Мексикой. По словам исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, это позволит Трампу получить в целом около 8 млрд долларов на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км.

Однако сих пор американский лидер еще ни разу не устанавливал для Мехико сроки выполнения условий по борьбе с незаконной миграцией, как он это сделал 29 марта.

Напомним, как брал своих соотечественников измором Трамп: в начале февраля республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли принципиальной договоренности по вопросам обеспечения безопасности на границе, чтобы избежать таким образом новой приостановки работы федерального правительства 15 февраля. Об этом сообщил сенатор-республиканец от штата Алабама, председатель комитета по ассигнованиям верхней палаты Конгресса Ричард Шелби.

"У нас был удачный вечер. Мы достигли принципиальной договоренности", - цитирует сенатора газета The Hill. Законодатели не стали раскрывать детали соглашения, уточнив, что текст законопроекта может быть обнародован в среду.

Источник в конгрессе сообщил, что новое соглашение предусматривает выделение 1,375 миллиарда долларов США на строительство барьеров на границе с Мексикой, и не предусматривает использование бетонной стены. Эти деньги будут выделены на строительство 55 из 215 миль барьеров вдоль границы США и Мексики в районе долины Рио-Гранде.

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