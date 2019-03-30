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Московский листок

Учительницы от мала до велика ударили иронической бикини-сессией по ханжеству

Опубликовано 30.03.2019 в разделе комментариев 1

школа сибирь алтай мораль
Учительницы от мала до велика ударили иронической бикини-сессией по ханжеству

Громкий скандал из-за принудительного увольнения Татьяны Кувшинниковой за то, что «у нее есть личная жизнь» до сих пор не дает покоя медиа-пространству. По всей стране, громом разразился флешмоб, в котором участвуют женщины и мужчины всех возрастов, выставляя свои фотографии в купальных костюмах. А тем временем Владивосток присоединился к флэшмобу, поддержав затравленного педагога.

На своей страничке в социальной сети выставил фотографию «бывшей школьной учительницы» преподаватель Дальневосточного федерального университета кандидат филологических наук Максим Жук. На этих фотографиях, в довольно ироничной манере, женщина, будучи уже в возрасте, искупалась в морской воде на набережных Владивостока и острова Русского, одетой так, как она стояла у доски, продемонстрировав «как должен выглядеть преподаватель» по мнению ханжеской верхушки.

Экс-преподавателя поддержали местные педагоги, заявив, что такой фотографией можно поставить жирную точку, поскольку, если флешмоб стягивается в абсурд, то толку от него будет мало. «С каких пор учителя не люди?», - сетуют взволнованные пользователи Рунета. Подобные действа начались сразу же после «скандального происшествия» с Татьяной Кувшинниковой. Выставив фотографию в закрытом купальнике (чем мало кто может похвастаться из участников флэшмоба), она сразу же была вызвана «на ковер» к администрации школы.

Напомним, в июне прошлого года проходил аналогичный флешмоб, организованный пабликом "Омбудсмен образования" в социальной сети "ВКонтакте" в поддержку учительницы Виктории Поповой из Омска, уволившейся из школы из-за скандала вокруг ее фотосессии в купальнике. 

"Фотосессия была не интимная, а весьма обычная, - подчеркивают инициаторы флешмоба. - Учителя тоже люди и имеют точно такое же право на отдых как и другие граждане". 

В связи с этим педагогов призвали присоединиться к флешмобу и выкладывать свои фото в купальниках. На этот призыв отозвались уже несколько десятков человек, пишет "Омск Здесь".

26-летняя учительница истории Виктория Попова снялась в рекламе для магазина верхней одежды, где она позировала в закрытом купальнике. Один из этих снимков появился в СМИ в публикации о модельном агентстве, где учатся девушки с пышными формами.

Этот материал заметили родители учеников и сообщили о нем администрации школы, где работала Попова. В школе посчитали возмутительным участие учительницы в такой рекламной фотосессии. После этого Попова уволилась.

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Всего комментариев к статье: 1
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против
учитилей написал 30.03.2019 10:24
и их личной жизни выступают квадратные бабищи,от злобы и зависти.
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