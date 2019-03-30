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Московский листок

Правительство Митяя попытается дать по "невидимой руке рынка" в эконом-классе

Опубликовано 30.03.2019 в разделе комментариев 0

кризис медведев нефть либералы авиа
Правительство Митяя попытается дать по "невидимой руке рынка" в эконом-классе

Правительство поручило Министерствам транспорта, финансов и энергетики, а также Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо, после чего составить предложения по недопущению их резкого роста. Свои идеи ведомства обязаны представить до 26 апреля. Такой приказ от кабмина связан с быстрым ростом цен на авиаперевозки за зиму 2018−2019 годов — в различных сервисах отмечали увеличение стоимости билетов на 5−8% за три месяца.

«ФАС России (Игорю Артемьеву), Минтрансу России (Евгению Дитриху), Минэнерго России (Александру Новаку), Минфину России (Антону Силуанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и о результатах до 26 апреля 2019 года доложить в Правительство Российской Федерации, представив при необходимости предложения по недопущению их существенного роста», — говорится на сайте правительства. Координировать проект поручено зампреду правительства РФ Максиму Акимову и вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.

Правительство уже предпринимает меры, чтобы обеспечить доступность авиаперевозок по России. По итогам заседания 28 марта, кабмин принял проект о субсидиях льготных воздушных перевозок с Дальнего Востока — для предотвращения роста цен на такие полеты кабмин выделил 2,5 миллиарда рублей. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, эти деньги позволят обеспечить льготные перевозки на Дальний Восток и обратно для почти 380 тысяч пассажиров.

Напомним, рост цен на билеты в экономклассе за два месяца текущего года составил 7,5%, что в трое выше чем за весь 2018 год. Об этом, как сообщает "Коммерсант", говорится в письме Российской ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вице-премьеру Максиму Акимову.

По мнению авиаперевозчиков, причиной этого роста стали удорожание горюче-смазочных материалов на 30% по сравнению с 2017 годом. К началу 2019 года расходы на топливо составили 29% в себестоимости авиаперевозок. Кроме того, аэропортовые расходы выросли в среднем на 10% на один самолетовылет, а ставки аэронавигационного обслуживания — на 4,8%.

В письме подчеркивается, что 2018 год стал «беспрецедентным по темпам роста практически всех видов прямых эксплуатационных расходов авиакомпаний».

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