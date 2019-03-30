Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Косовский вопрос" не даёт Сербии признать Крым российским

Опубликовано 30.03.2019 в разделе комментариев 0

сербия евросоюз косово крымнаш
"Косовский вопрос" не даёт Сербии признать Крым российским

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не может официально признать Крым российской территорией до решения вопроса о принадлежности края Косово, передает ТАСС. Сербский лидер пояснил, что признание Крыма в составе РФ может быть использовано странами Запада в качестве аргумента для отказа Сербии в правах на Косово.

При этом он подчеркнул, что данная ситуация не бросает тень на отношения Сербии и России в целом.

«Наша близость с Россией не находится под вопросом. Это вопрос политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы», - отметил Вучич.

Напомним, что вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО в обход позиции Совбеза ООН. По оценкам сербских властей, за это время погибли около 2,5 тыс. человек, в том числе 89 детей. Еще 12,5 тыс. получили ранения.

В сентябре прошлого года Сербский национальный совет (СНС) Черногории, объединяющий представителей сербской диаспоры в стране (27% населения) и ведущий активную культурно-просветительскую деятельность, обратился к президенту страны Мило Джукановичу с требованием провести референдум от отмене признания независимости Косова. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении организации, на которое ссылается ТАСС. 

"СНС письменно обратился к президенту Черногории Мило Джукановичу, чтобы он поддержал государственный референдум об отмене решения правительства Черногории о признании Косова", - говорится в заявлении. Сообщается, что СНС предложил такую инициативу, основываясь на воле большинства народа, "которая подтверждена недавним недвусмысленным заявлением премьера страны о том, что правительство признало Косово вопреки воле 85% населения". Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по данным Сербии, признают 105 стран. При этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Свыше 60 стран не признали суверенитет Косово.

Новости по теме:

В Косово назревают новые бои, сербская армия готова

Сербы требуют провести референдум об отмене признания Косова

Прогулка президента Косово на катере едва не обернулась новой войной



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Автора песни "Убить президента" посадили на три года за нароктики
Автора песни "Убить президента" посадили на три го...
29.03.2019
Эль Мюрид: управленческий крах наступил
Эль Мюрид: управленческий крах наступил
30.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Косовский вопрос" не даёт Сербии признать Крым российским (0)
Правительство Митяя попытается дать по "невидимой руке рынка" в эконом-классе (0)
Ходорковский ожидает помощи государства-Трубы в расследовании убийства Джемаля сотоварищи? (0)
Наглость Трампа не знает границ: он тербовал подарить ядерное оружие КНДР США (4)
Учительницы от мала до велика ударили иронической бикини-сессией по ханжеству (7)
"Стена Трампа" станет подарком нации на День дурака (0)
Анатолий Баранов: Пока что нас тоже заставляют раскошелиться по поводу и без повода (3)
1 апреля правительство проиндексирует нищету (10)
Эль Мюрид: управленческий крах наступил (3)
Мединский торжественно открыл новый этап оптимизации и слияния - театров... (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кроме слов у оппозиционного деятеля должна ли быть какая-то деятельность?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Пока лоб не расшибете
Дарья Митина Дарья Митина: И вот наконец
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Вот куда уходят невыплаченные нам пенсии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss