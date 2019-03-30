"Косовский вопрос" не даёт Сербии признать Крым российским

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград не может официально признать Крым российской территорией до решения вопроса о принадлежности края Косово, передает ТАСС. Сербский лидер пояснил, что признание Крыма в составе РФ может быть использовано странами Запада в качестве аргумента для отказа Сербии в правах на Косово.

При этом он подчеркнул, что данная ситуация не бросает тень на отношения Сербии и России в целом.

«Наша близость с Россией не находится под вопросом. Это вопрос политической стратегии и тактики, которая подразумевает, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы», - отметил Вучич.

Напомним, что вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО в обход позиции Совбеза ООН. По оценкам сербских властей, за это время погибли около 2,5 тыс. человек, в том числе 89 детей. Еще 12,5 тыс. получили ранения.

В сентябре прошлого года Сербский национальный совет (СНС) Черногории, объединяющий представителей сербской диаспоры в стране (27% населения) и ведущий активную культурно-просветительскую деятельность, обратился к президенту страны Мило Джукановичу с требованием провести референдум от отмене признания независимости Косова. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении организации, на которое ссылается ТАСС.

"СНС письменно обратился к президенту Черногории Мило Джукановичу, чтобы он поддержал государственный референдум об отмене решения правительства Черногории о признании Косова", - говорится в заявлении. Сообщается, что СНС предложил такую инициативу, основываясь на воле большинства народа, "которая подтверждена недавним недвусмысленным заявлением премьера страны о том, что правительство признало Косово вопреки воле 85% населения". Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по данным Сербии, признают 105 стран. При этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Свыше 60 стран не признали суверенитет Косово.

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