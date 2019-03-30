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Московский листок

В "Олимпийском" час длился пожар, списанный на старую проводку

Опубликовано 30.03.2019 в разделе комментариев 0

пожары спорт москва мчс собянин
В "Олимпийском" час длился пожар, списанный на старую проводку

Пожарные потушили возгорание в спортивном комплексе «Олимпийский», пострадавших нет, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В 18:36 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Олимпийский проспект, д. 16, сооружение 1, где по предварительной информации происходило возгорание на шестом этаже восьмиэтажного здания, находящегося на реконструкции. Площадь пожара составила 30 кв. м. Принятыми мерами в 19:18 пожар был локализован, а в 19:21 минуту - ликвидирован», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сведений о пострадавших не поступало. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание расположенного под навесным потолком кабеля.

От редакции: Есть старая такая, древняя мудрость, ещё до того возникшая, как дома стали строить из камня, в эпоху выжигания лесов племенами земледельцев под поля: что можно вывести огнём, руками ломать не надо. "Олимпийский", как мы знаем, Собянин и его команда продали частному бизнесу. Ну, а у бизнеса есть ещё один старый, поныне действующий закон: минимум издержек, максимум прибыли. Года Нисанов и Зарах Илиев не обещали городу ничего - они просто выкупили объект, а уж что они там построят - это им решать. И стадионного комплекса, уникального по ряду параметров не только в России, но и в Европе - тут уже не будет явно, не прибыльно содержать такой огромный объект, выгоднее его поделить на части, как стихийно уже и было сделано. Субаренда подсказала, как лучше поступить и при реконструкции.

На проекте нарисовали нечто волнистое и неопределённое, что должно как бы напоминать очертаниями бассейн и стадион, каких-то кластеров туда нафантазировали - ну, модную пыль в глаза пустили. А суть-то всё та же - выжигать будут, выламывать изначальный проект, рушить, а не реконструировать, и где может огонь выполнить демонтаж, зачем же тратить бабло бизнеса на рабочие руки? В общем, буржуи взялись за дело, и это наверное не последнее возгорание на данном объекте. А Собянин и федералы - умывают руки. Не их дело, а бизнес всё "порешает", порешит советское наследие, вытравит дух большого, олимпийского спорта отсюда, вдохнёт дух спорта приватного, коммерческого, прибыльного.

Д.Ч.

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