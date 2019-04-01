Недавний депутат-единоросс Верстунин решил осваивать реликтовый лес в Большом Утрише

В расположенном на территории города-курорта Анапа поселке Большой Утриш разгорелся очередной экологический скандал. Местные жители бьют тревогу в связи с тем, что рядом с поселком, на прилегающем к нему с востока участке реликтового леса начались работы по "хозяйственному освоению" земель. При этом началась вырубка реликтовых деревьев фисташки туполистной, включенной в Красную книгу России, и рытье ям в целях установки забора вокруг участка.

Как установила Экологическая Вахта по Северному Кавказу, работы начались на земельном участке с кадастровым номером 23:37:1101002:249, расположенном в выделе 13 квартала 69 Анапского участкового лесничества. Этот участок, имеющий площадь 0,42 гектара, согласно договору аренды №10-01а-030 от 05.03.2010г. находится в аренде у компании АПП "Меркурий-2", генеральным директором и владельцем которой является Верстунин Владимир Петрович.

Верстунин - личность в Анапе известная. В прошлом, в течение трех созывов (с 2002 по 2017 годы) он являлся депутатом Законодательного собрания Краснодарского края от партии "Единая России". Также ранее в течение длительного периода Верстунин был атаманом Анапского районного казачьего общества. Сейчас Владимир Петрович каких-либо общественно значимых должностей не занимает и сосредоточился на своем обширном бизнесе, частью которого является ООО Анапское производственное предприятие (АПП) "Меркурий-2".

По сведениям местных жителей на арендованном лесном участке Верстунин собирается возвести более 10 полутораэтажных коттеджей на сваях в целях коммерческого размещения в них отдыхающих. Об этом стало известно на собрании, которое прошло в Большом Утрише вечером 26 марта. По требованию обеспокоенных жителей в поселок приехал глава Супсехского сельского округа Илья Красный, а также представитель компании АПП "Меркурий-2" по имени Александр. Жители на собрании выступили категорически против вырубки деревьев, застройки и огораживания лесной территории.

Сегодня по заявлению жителей в Большой Утриш приехали сотрудники полиции. Они произвели осмотр арендованного участка. При этом было установлено, что было вырублено 4 дерева фисташки туполистной, а также несколько деревьев ясеня и других пород, повреждены корни нескольких можжевельников. Разрешение на вырубку деревьев у арендатора отсутствует. Полиция начала проверку по данному факту.

Противостояние вокруг судьбы арендованного на окраине Большого Утриша лесного участка происходит не в первый раз. В 2010 году этот участок был сдан в аренду предпринимательнице из Ростова-на-Дону Анне Деисадзе. Которая осенью того же года наняла работников, начавших на нем вырубку деревьев и возведение заборов. Это натолкнулось на сопротивление анапского казачества. Итогом противостояния стало то, что казаки Анапского городского казачьего общества под руководством Николая Нестеренко 25 ноября 2010 года снесли самовольно построенное ограждение вокруг участка.

После этого арендатор прекратила попытки его застройки и много лет на этом участке ничего не происходило. Однако, несколько лет назад Деисадзе уступила право аренды лесного участка в выделе 13 квартала 69 фирме Владимира Верстунина. И этот бывший казачий атаман, видимо, забыв, как в 2010 году другие казаки боролись за сохранение этого участка реликтового утришского леса, решил повторить незадачливый путь прежнего арендатора и предпринимает повторную попытку превратить его в огороженную и застроенную территорию.

Чтобы остановить губительное "освоение" участка лесного фонда возле поселка Большой Утриш Экологическая Вахта по Северному Кавказу направила в различные контрольные органы официальные обращения по факту незаконной рубки краснокнижных деревьев.

Напомним, громкая кампания против вырубки Утриша под элитный отдых продолжалась с 2008 по 2010-й год, когда стало известно, что отдыхать там планирует регулярно тогдашний президент РФ, Дмитрий Медведев.

В 2010 году территория заказников частично вошла в состав заповедника "Утриш". Однако самые ценные прибрежные участки, ради которых и создавался заповедник, были исключены из его границ по настоянию Управления делами Президента России и Администрации Краснодарского края. В частности, из первоначального проекта заповедника исключили участок площадью 120 га в самом центре заповедника, сданный в аренду Фонду региональных некоммерческих проектов "ДАР", в целях строительства так называемого "физкультурно-оздоровительного комплекса". Этот комплекс строили по инициативе Управления делами Президента России для обеспечения отдыха Дмитрия Медведева.

В соответствии с законом, на участках заказников, не вошедших в состав федерального заповедника, продолжает действовать прежний режим охраны, который всё так же не позволяет вырубать можжевелово-фисташковые леса и осуществлять капитальное строительство. Поэтому краевая администрация решила заказник "Большой Утриш" отменить, а границы Абраусского заказника отодвинуть от моря.

Материалы по теме:

Кампания за спасение Утриша шагнула за пределы РФ

Президент забирает Утриш под свой президентский отдых

В Новороссийске уничтожена крупнейшая на российском Кавказе популяция краснокнижного вида

Губернатор Ткачёв ликвидирует заказник "Большой Утриш" ради строительства резиденции Мити-президента