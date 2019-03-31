Российское чудо на двух винтах совершило первый полет

Хорошая новость - совершил первый полет новый военно-транспортный самолет Ил112В, как сообщается, полностью созданный уже на российской базе на замену Ан-24 и Ан-26.

Ну и хватит о хорошем.

Когда-то СССР был законодателем моды в мире авиации. А теперь РФ гордится, что самостоятельно смогли разработать сначала посредственный среднемагистральный самолет, идиотски названный "Суперджетом" и не пошедший на рынке, а теперь вот - винтовой транспортник, ничем особо не приметный, кроме своей неприметности.

Что там с ним будет дальше - бог весть... А разрабатывали "чудо техники" почти 20 лет, да и то на базе Ил-114, с теми же двигателями ТВ7-117С, разработанными еще в конце 1980-х годов. Это и есть предел возможности для современного российского авиастроения?

По грузоподъемности "чудо техники" уступает не только украинскому аналогу Ан-140Т, но и советскому Ан-26, которому должен прийти на замену. Каких-то особых преимуществ вроде нет, хотя и откровенных недостатков пока не видно тоже. По сути своей - рядовое событие, на предмет национальной гордости не тянет никак...

А.Б.