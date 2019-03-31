Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Спасать бесценную для страны жизнь Бурбулиса отправили в Свердловск спецборт

Опубликовано 31.03.2019 в разделе комментариев 0

Спасать бесценную для страны жизнь Бурбулиса отправили в Свердловск спецборт

Экс-госсекретаря РСФСР, соратника первого президента РФ Бориса Ельцина — Геннадия Бурбулиса — перевезут в Москву. Для этого, по данным источников из окружения политика, из столицы направлен спецборт, который приземлится в Екатеринбурге в ближайшее время. Кто направил спецрейс и в какую больницу поместят 73-летнего пациента, пока неизвестно.

Состояние Геннадия Бурбулиса, который 27 марта был госпитализирован в свердловскую ОКБ №1 (Екатеринбург), оценивают как тяжелое, говорят осведомленные источники. Подробности состояния легендарного госдеятеля держатся в строгом секрете — этого, как уже сообщало «URA.RU», потребовали родственники Бурбулиса.

Геннадию Бурбулису стало плохо по дороге в Ельцин Центр, где экс-чиновник должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна». Бывший госсекретарь РСФСР является уроженцем Свердловской области. В 1987 году он организовал в Свердловске политический клуб «Дискуссионная трибуна», после этого сблизился с Борисом Ельциным и вошел в его ближайшее окружение.

Отметим, что последним таким резонансным медицинским спецрейсом в Москву - был полёт личного самолёта Германа Грефа с 11-месячным мальчиком, чудом уцелевшим под обломками дома в Кемерово. Жизнь мальчика удалось спасти. Не государство дало самолёт, не МЧС - нет! Лично Греф, от спёрбанковских щедрот... А вот Бурбулису - государство дало, потому что вся чиновничья "Семья", все соратники Ельцина и Горбачёва для преемника Ельцина Путина - неприкасаемая каста, их здоровье превыше здоровья прочих граждан РФ.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Автора песни "Убить президента" посадили на три года за нароктики
Автора песни "Убить президента" посадили на три го...
29.03.2019
Эль Мюрид: управленческий крах наступил
Эль Мюрид: управленческий крах наступил
30.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Спасать бесценную для страны жизнь Бурбулиса отправили в Свердловск спецборт (0)
Российское чудо на двух винтах совершило первый полет (4)
В "Олимпийском" час длился пожар, списанный на старую проводку (2)
"Косовский вопрос" не даёт Сербии признать Крым российским (1)
Правительство Митяя попытается дать по "невидимой руке рынка" в эконом-классе (1)
Ходорковский ожидает помощи государства-Трубы в расследовании убийства Джемаля сотоварищи? (0)
Наглость Трампа не знает границ: он тербовал подарить ядерное оружие КНДР США (5)
Учительницы от мала до велика ударили иронической бикини-сессией по ханжеству (12)
"Стена Трампа" станет подарком нации на День дурака (0)
Анатолий Баранов: Пока что нас тоже заставляют раскошелиться по поводу и без повода (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Сколько стоит исполнение арии "рыночной экономике"?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Взлетело...
Максим Калашников Максим Калашников: СИЛУРИЙСКАЯ ЭПОХА В ИСТОРИИ РФ. И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Пеар такой пеар
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss