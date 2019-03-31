Спасать бесценную для страны жизнь Бурбулиса отправили в Свердловск спецборт

Экс-госсекретаря РСФСР, соратника первого президента РФ Бориса Ельцина — Геннадия Бурбулиса — перевезут в Москву. Для этого, по данным источников из окружения политика, из столицы направлен спецборт, который приземлится в Екатеринбурге в ближайшее время. Кто направил спецрейс и в какую больницу поместят 73-летнего пациента, пока неизвестно.

Состояние Геннадия Бурбулиса, который 27 марта был госпитализирован в свердловскую ОКБ №1 (Екатеринбург), оценивают как тяжелое, говорят осведомленные источники. Подробности состояния легендарного госдеятеля держатся в строгом секрете — этого, как уже сообщало «URA.RU», потребовали родственники Бурбулиса.

Геннадию Бурбулису стало плохо по дороге в Ельцин Центр, где экс-чиновник должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна». Бывший госсекретарь РСФСР является уроженцем Свердловской области. В 1987 году он организовал в Свердловске политический клуб «Дискуссионная трибуна», после этого сблизился с Борисом Ельциным и вошел в его ближайшее окружение.

Отметим, что последним таким резонансным медицинским спецрейсом в Москву - был полёт личного самолёта Германа Грефа с 11-месячным мальчиком, чудом уцелевшим под обломками дома в Кемерово. Жизнь мальчика удалось спасти. Не государство дало самолёт, не МЧС - нет! Лично Греф, от спёрбанковских щедрот... А вот Бурбулису - государство дало, потому что вся чиновничья "Семья", все соратники Ельцина и Горбачёва для преемника Ельцина Путина - неприкасаемая каста, их здоровье превыше здоровья прочих граждан РФ.