В Словакии, как и в Хорватии, будет теперь президентша

Адвокат Зузана Чапутова одержала победу во втором туре президентских выборов в Словакии, после подсчета данных на 99,96% избирательных участков. Об этом сообщило Статуправление республики. Чапутова набрала 58,38% голосов. Ее соперник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович получил 41,62% голосов. Всего в выборах приняли участие 41,2% избирателей.

Как пишет «РИА Новости», Шефчович победил только в Прешовском крае на востоке страны, где набрал 52,2% голосов. В остальных регионах его опережала Чапутова, в том числе и в столичном, где за нее проголосовали более 73% жителей.

После подсчета результатов 60% избирательных участков Шефчович признал поражение и отправил Зузане Чапутовой букет цветов. Победительницу также поздравил нынешний глава республики Андрей Киска.

Окончательные официальные результаты будут опубликованы в воскресенье, 31 марта, в 12:00. Сама Чапутова прокомментировал свою победу и пообещала быть президентом для всех граждан страны вне зависимости от их национальности, мировоззрения или вероисповедания.

Чапутова и Шефчович обогнали по числу набранных голосов 11 соперников в первом туре, который состоялся 16 марта. Чапутова набрала 40,57% голосов избирателей, Шефчович —18,66%.

Из ближайших примеров-президентов впоминается тут только президент Хорватии Колинда Китарович, однако и не в этом дело.

Политика - та, которую вершат массы, - давно схлопнулась. Ни партий, ни программ во первых строках, ни отчётливой классовой идентичности - это всё обёртки в нынешнем пиар-масштабировании кандидатов. Нет её, политики масс, есть лишь то, что правящий класс показывает "руководимым" сверху вниз на телеэкране и в своих СМИ, транслирует. Поскольку через пиар политика сведена к шоу, а не к реальной совместной работе всей нации, и выборы - есть только выборы актёра.

Адвокат, домохозяйка - не важно. Важно чтоб хорошенькая была и говорить умела. Чтобы свою национальную буржуазию с мировой не поссорила - а тут как раз адвокаты капитала и нужны, привлекательные...

Обыватель - в которого вырождается электорат, - при этом непоследователен. Видеть президентов в купальных костюмах он иногда хочет, а вот учительниц - ни в коем случае! Чему же такие детишек научат наших?!

Братцы - да вы сами, "хавающие" государственный пиар, научите своих детишек всему плохому. На своём примере, ага. Судя по тому, как голосуете.

Голосуют за шоу, за картинку - причём и в Украине сегодня проголосуют, наверное, точно так же. Чем актёр не президент? Ведь президент - актёр всегда в буржуазной политике. Сдвиг мотива на цель.

Д.Ч.

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