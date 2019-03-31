Выборы на Украине: 39 кандидатов и никакой альтернативы

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Более 29 млн граждан внесены в списки избирателей, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов.

Украинцы могут также проголосовать на 101 участке, организованном в 72 странах, кроме России. ЦИК Украины еще 31 декабря 2018 года - в день начала кампании по выборам президента - ликвидировала все пять участков для голосования, которые ранее находились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, и предложила около 3 млн украинцев, находящихся в РФ, реализовать свое избирательное право на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.

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Конечно, практическое отсутствие фильтра при регистрации кандидатов - предмет дикой зависти любого нормального гражданина РФ. 39 кандидатов - это, конечно, много и неудобно, но куда лучше, чем один заранее известный победитель и несколько клоунов, согласованных в администрации будущего победителя.

С другой стороны, 3 миллиона избирателей, фактически лишенных возможности проголосовать - тоже некрасиво. Кстати, 2,5 миллиона жителей Крыма считаются на Украине "украинскими гражданами", тоже лишены возможности голосовать, хотя вполне возможно, имей они такую возможность в Симферополе и Севастополе, проголосовали бы. Та же история с ДНР и ЛНР. Практически получается, что добрая треть возможных избирателей лишена воможностии голосовать на этих выборах.

Стоит ли признавать их результаты?

С другой стороны, признание или непризнание России на результат выборов на Украине навряд ли сильно повлияет. Это в 2014-м году, когда Путин поспешил признать "президента половины Украины" Порошенко, повлияло бы. А сейчас будем смотреть через пограничный забор и завидовать.

Да, то, что Украина никогда не признавала двойного гражданства, сильно повлияло на то, что последние президенты этой страны были в разной степени, но антироссийскими, не исключая и Януковича, кстати. Если бы этнические украинцы, но граждане России, имели второй украинский паспорт, итоги голосований были бы совсем иными. А так добрую половину украинцев принудительно записали в иностранцы.

В принципе, такая умелая сегрегация украинского народа - это тоже манипуляция, и ее плоды налицо. И завтра во второй тур этих выборов выйдут два кандидата, у которых доброго слова о России и русских не выжмешь даже под пыткой. И дело не в гражданской войне - она началась еще до распада СССР, и постепенно из холодной фазы перетекала в горячую. Эта война за Украину проиграна, причем обеими сторонами. И идущие выборы лишь закрепляют результат.

Анатолий Баранов