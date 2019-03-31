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Московский листок

Выборы на Украине: 39 кандидатов и никакой альтернативы

Опубликовано 31.03.2019 в разделе комментариев 2

украина война выборы киев
Выборы на Украине: 39 кандидатов и никакой альтернативы

Около 30 тыс. избирательных участков в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Более 29 млн граждан внесены в списки избирателей, на пост нового руководителя государства претендуют 39 кандидатов.

Украинцы могут также проголосовать на 101 участке, организованном в 72 странах, кроме России. ЦИК Украины еще 31 декабря 2018 года - в день начала кампании по выборам президента - ликвидировала все пять участков для голосования, которые ранее находились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, и предложила около 3 млн украинцев, находящихся в РФ, реализовать свое избирательное право на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.

***

Конечно, практическое отсутствие фильтра при регистрации кандидатов - предмет дикой зависти любого нормального гражданина РФ. 39 кандидатов - это, конечно, много и неудобно, но куда лучше, чем один заранее известный победитель и несколько клоунов, согласованных в администрации будущего победителя.

С другой стороны, 3 миллиона избирателей, фактически лишенных возможности проголосовать - тоже некрасиво. Кстати, 2,5 миллиона жителей Крыма считаются на Украине "украинскими гражданами", тоже лишены возможности голосовать, хотя вполне возможно, имей они такую возможность в Симферополе и Севастополе, проголосовали бы. Та же история с ДНР и ЛНР. Практически получается, что добрая треть возможных избирателей лишена воможностии голосовать на этих выборах.

Стоит ли признавать их результаты?

С другой стороны, признание или непризнание России на результат выборов на Украине навряд ли сильно повлияет. Это в 2014-м году, когда Путин поспешил признать "президента половины Украины" Порошенко, повлияло бы. А сейчас будем смотреть через пограничный забор и завидовать.

Да, то, что Украина никогда не признавала двойного гражданства, сильно повлияло на то, что последние президенты этой страны были в разной степени, но антироссийскими, не исключая и Януковича, кстати. Если бы этнические украинцы, но граждане России, имели второй украинский паспорт, итоги голосований были бы совсем иными. А так добрую половину украинцев принудительно записали в иностранцы.

В принципе, такая умелая сегрегация украинского народа - это тоже манипуляция, и ее плоды налицо. И завтра во второй тур этих выборов выйдут два кандидата, у которых доброго слова о России и русских не выжмешь даже под пыткой. И дело не в гражданской войне - она началась еще до распада СССР, и постепенно из холодной фазы перетекала в горячую. Эта война за Украину проиграна, причем обеими сторонами. И идущие выборы лишь закрепляют результат.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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Сала Дуркаине! Хероям в срало!
Вот так. написал 31.03.2019 09:56
"Эта война за Украину проиграна,причем обеими сторонами."-------------------------------- Исключительность Украины,ее желанность канули в прошлое по аналогии с красивой девушкой. Пока она была доброжелательной,трудолюбивой и целомудренной от женихов отбоя не было. Но на майдане у нее случилось горе.Пришла случайно девушка на революцию поглядеть,да увлекли ее в палатку активисты и изнасиловали скопом.Мол это-крайне необходимо для свержения Януковича. И понеслось,поехало. Всего за 5 лет некогда цветущая и невинная девушка превратилась в затасканную шалаву,вертящую разорванной задницей во все стороны и вопрошающую:"Кому? Кому? Кому?" Вы,Анатолий Юрьевич,ошибаетесь,переоценивая Украину. Шалаву можно только поиметь,и то исключительно в невменяемом состоянии.Но чтобы на ней жениться или хотя бы содержать????????????????????
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туфта в принципе
безыдейный написал 31.03.2019 09:48
"Если бы этнические украинцы"
--
Что такое этнос? Как выглядит этнический украинец, какие у него тактико-технические характеристики?
.
Выборы президента на украине ничего не значат, так как там привит американский посол, а не президент. Вот это вы всячески стараетесь обойти и создать впечатление, что на украине - демократия, что выборы и демократия - это вообще что-то значит, что это не туфта в принципе.
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