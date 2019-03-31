Бандитский капитализм создал нового человека

Нельзя сказать, что это произошло за счёт искусственного интеллекта. Просто Ельцину, Путину удалось обманным путём захватить власть, что позволило безнаказанно распоряжаться богатствами страны. Читатель скажет, что их избрал народ, но их народ не выдвигал. Идеологией страны стал доллар, который доступен только Кремлю, правительству, руководству силовых структур и тем кто посчитал себя принадлежащими к этим структурам. То что в стране воруют все, кто располагает материальными средствами известно давно. Например, в Калининграде задержан и осуждён подполковник - командир ремонтно - восстановительного батальона Р.Коваленко. Поступаемая автотехника на ремонт по фиктивным актам списывалась и продавалась на гражданку. Таким образом было продано 300 единиц и тонны запасным частей и агрегатов. Ущерб всего 50 миллионов рублей. По меркам воровства в России это копейки. Но вот если сложить все эти мелочи то получится миллиарды. И В.Соловьёв говорит на радио, что у Шойгу всё в порядке. Думаю, что Шойгу винить нельзя, хотя его семья не "бедствует". За всеми не уследишь, нужно менять систему. Готов к этому или нет народу не известно. А ведь эта система может подвести в самый неподходящий момент. Сейчас на принятие решений нужны секунды, при условии, что исполнители не подведут. Вряд ли Верховный и Министр доверяют подчинённым как себе или об этом не думают. Если это так, то напрасно.

Не думаю, что президент может положиться на всех губернаторов и силовых структур. Например, прокурор попросил для Гайзера, создавшего организованную преступную группу 21 год строгого режима и штраф 500 миллионов рублей. А где стократный штраф или Медведевское предложение отменили? Ущерб государству 4,5 миллиардов рублей, а штраф всего 500 миллионов. Не стыковка даже в руководстве. С этим назначенцем президента по делу проходят 10 человек. На них можно положиться?

Как живёт клан депутата Синяговского, члены которого встроены в думу, прокуратуру, на таможню, в суды. А домик судьи и дочери главы клана Оксаны в Геленджике? И таких в стране тысячи и все сидят либо на бюджете, либо на взятках, которые в свою очередь накапливаются тоже из бюджета. А страдает простой рабочий, крестьянин, низовой бюджетник.

У тёщи главы "Ростеха" С.Чемизова нашли домик за 2 миллиарда рублей. Даже будь она президентом такой суммы не заработать. Родственники и люди из окружения главы "Ростеха" С.Чемизова владеют виллами в испанском зарытом посёлке "С Агаро" на побережье Средиземного моря. Там же имеется вилла бывшего губернатора Самарской области В.Артякова. Он оказался умнее Ишаева. Не стал влезать в компанию "Роснефть". Хапнул и смылся с глаз долой. Живи и радуйся. Разве власть не знает истинного намерения чиновников? Но ведь такая политика процветает и никто не хочет её менять. И вся наша система держится на воровстве и обмане. Одного можно тронуть, а другого боже упаси. И ведь нельзя писать об этом. А в интернете всё равно пишут. Почему? Да потому что в стране демократия. Раньше можно было писать, кричать на задворках городов тебя никто не слышит. Как сейчас пока не знаю.

Отправили под домашний арест бывшего хозяина Дальнего Востока В.Ишаева, который практически был хозяином с 1991 года по 2013 год. Организовал преступную группу и грабили леса. Хозяин никуда не денешься. 10 миллиардов рублей поимели только на торговле лесом. Вот к чему приводит несменяемость власти. Человек уже начинает думать, что всё это лично его. Вот он новый человек, переродившийся в робота. Зачем изобретать то, что уже изобретено. У него нет совести, чести, порядочности, у него нет сострадания к другим, он новый механизм в ограблении ему подвластной территории с людьми, которые ему и его клана зарабатывают миллиарды. Для него они тоже механизмы с искусственным интеллектом, умеющие говорить, когда это нужно хозяину. От него владеющего богатствами региона вырастают уже готовые механизмы. В данном случае сын Дмитрий и внук Игорь. У одного вылетает с тринадцатого этажа сожительница восемнадцати годов. И он избивает тестя до полусмерти. Другой в 23 года уже поменял несколько навороченных автомобилей. В 22 года совершил аварию, на скорости более 200 километров в час. Специально для таких деток и делаются безопасные автомашины. На российской разбился бы в дребезги. Воровской доллар делает из потомства роботов. По случаю аварии и ещё не представляя, что может оказаться на параше поизносит монолог:

"Я готов поспорить, у всех в жизни случались аварии, но вас тронула именно моя история только из - за того, что я успешнее, богаче вас. Вы в курсе, что ваша зависть от вас так и прёт. Все колкости брошенные в неё, пролетят мимо, но когда дело касается моей семьи, то я готов приехать в гости к каждому". Далее он грозит, чтобы пробить адреса и всю информацию о каждом таком комментаторе, много сил не потребуется. И пообещал заняться этим, как только у него появится время. Этот юноша уже готовый продукт искусственного интеллекта. Он мыслит настолько примитивно, что его уже переубедить практически нельзя. Всё будет зависеть от исхода следствия на троих. Восторжествует закон, изымет следствие все воровские накопления тогда возможно, что молодой отпрыск что - то поймёт. Однако в таких случаях его ждёт суицид. Он не привык работать, для него зарплата в 15 - 20 тысяч издевательство. Но к сожалению в России таких итогов не бывает. Даже если родственники получат сроки ему останутся миллиарды. Власть своих не бросает. Вроде бы и закон соблюдён и преступник по - прежнему живёт и не жалуется.

Аварии действительно случаются, но не на такой скорости. Вы нарушили несколько пунктов правил дорожного движения. Считаете, что они написаны не для вас. Вы чем гордитесь? Тем что не соблюдаете законы. Вы пошляк за отцовы и возможно дедово бабло. Вы сами заработали богатство, которым кичитесь? В вас никто ничего не бросал. Для порядочных людей вы вообще не существуете, жаль только что от вас страдают люди, которые вас даже не знают. Вы в армии служили? Конечно нет. Вы своим существованием совращаете чиновников на деньги вами не заработанные. Не думаю, что кто - то хочет с вами встретиться. Отбросов общества в России хватает и без вас.

Задержав В.Ишаева, СМИ распространило информацию, что это произошло за незаконную торговлю лесом, что нанесло ущерб стране на 10 миллиардов рублей. Оказывается Ишаев зарабатывал на китайцах, привлекая на малооплачиваемые работы. По его мнению на них он зарабатывал, чтобы помочь детским садам, школам и так далее. Вот ведь какой хороший отец. А народ поговаривает, что самодур был отменный. Не расставался с пистолетом и часто грозил даже милиционерам, которые в темноте иногда не могли разглядеть чудовище.

Неужели до Кремля не доходила информация о самодурстве чиновника? А ведь Ишаев создал преступную группу. Сам то он не мог торговаться, продавая лес. Арестованы и его исполнители - заместитель В.Шихалёв и местный лесопромышленник А.Пудовкин. Думали, что всемогущий шеф прикроет их. Такие люди скорей предадут, чем помогут избежать наказание. Что осталось от этого чиновника? За сутки он стал глубоким стариком, а как вёл себя до задержания. Ему что не хватало денег после увольнения? В 2013 году он мог оформиться на пенсию. Но он же уже переродился и стал роботом искусственного интеллекта. Жаль, что отпущен. Ишаев стал следствием искусственного интеллекта. Он ведь наворовал столько, что хватило бы на жизнь сыну и внуку, но он не мог не воровать. Такова история искусственного интеллекта. Надо хапать, хапать и хапать. Устраивается в компанию "Роснефть" и продолжает воровать. Он уже без этого не мог. И главное не думал, что всё может кончиться плачевно. Перешёл дорожку И.Сечину, а он находясь в дружеских отношениях с президентом самостоятельности не прощает. Если бы не Сечин, то Ишаеву никто бы никаких претензий не предъявлял. И 10 миллиардов так и остались бы в его карманах. Но и сейчас практически мало что изменится. Ещё ни один ворюга, которых арестовывали, не остался без штанов.

Валентина Ивановна каждый раз, когда арестовывают крупного вора - чиновника говорит, что началась борьба с коррупцией. Не думаю. Вот в Мурманске следователь работает всего 10 месяцев и у задержанного рыбака требовал 2 миллиона евро. Операция не удалась и следователь смылась в Германию. Видно есть на что смыться.

Растёт протест на действия Медведева. Народ говорит, что надо президента подтолкнуть по отношению Медведеву и даже арестовать. Однако Г.Бовт говорит, что в стране по - прежнему есть неприкасаемые, куда входят и Медведев , и Чубаис и некоторые другие "товарищи". Значит никакой борьбы с коррупцией нет, есть просто разборки кланов. Далее Г.Бовт говорит, что ФСБ имеет папки практически на всех крупных чиновников и чтобы народу запудрить мозги иногда открывают их. А вот на самих фээсбешников папки есть? Коррупция и в их среде не перевелась. Вспоминая В.Матвиенко Г.Бовт вспомнил сына Валентины Ивановны. Он ведь тоже занимается бизнесом и очень даже успешно.

Есть чиновники, которые не полностью восприняли искусственный интеллект. Что - то ещё осталось. Например, экс - глава АО "Газпромгаз" А.Карасевич не доплатил налогов почти на один миллиард рублей. Налоговики выявили мошенника, так он быстренько убежал в Германию. Выдаст Германия или нет вопрос открытый, да и расходов будет не мало.

То что в стране полный хаос среди чиновников понятно многим. Комментирует премьер арест М.Абызова. "Его деятельность противоречит РФ. И должно быть наказано. Действия Абызова связаны с его коммерческой деятельностью, а не его деятельностью как члена правительства". Но ведь коммерческой деятельностью чиновникам правительства запрещено. Более того в 2015 году Абызов заполнят декларацию на 450 миллионов рублей. У него такая зарплата? Премьер сам себе противоречит, ляпнул и дальше живёт не думая о том, что сказал. И попробуйте его поправить? Можно и нарваться на новый закон Клишаса. А где сегодня Дворкович? Состоялась их встреча или это предлог для говорильни?

Про арест М.Абызова много педположений. Кто - то говорит, что это связано с продажей населению электроэнергии деньги от этой продажи якобы выедены в оффшоры. Если действительно так, то это воровство и оно должно быть наказано. Бюджет лишился определённой суммы. А как расценить продажу электроэнергии Китаю по 46 копеек за киловатт, а населению по пять рублей шестьдесят копеек. Это не воровство? А что? Может кто - то наварился? Ведь в России без откатов ничего не продаётся и не покупается. Говорят, что на этом и держится торговля. Вот так мы и живём. Плохо живём, но изменить ничего не хотим.