Англичане выражают солидарность с требованиями и фотофлешмобом российских учителей

В частности, публикации появились на сайтах газет The Sun и Daily Mail. Материалы вызвали активный отклик читателей в комментариях, многие выступили в поддержку учителя.

«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54», — написал один из пользователей.

Другой признался, что если бы в его время учителя были такими, то он бы так много не прогуливал.

Напомним, Татьяна Кувшинникова из Барнаула была вынуждена оставить работу в школе после публикации в интернете её фотографий со спортивного мероприятия, на которых она запечатлена в купальнике и коротком платье.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в беседе с Nation News оценил ситуацию. Минпросвещения России поручило местным органам управления образованием разобраться с увольнением.

Женщины-педагоги со всей России решили поддержать коллегу. Они разместили в сети похожие снимки, сопроводив их хештегом #УчителяТожеЛюди.

По всей стране громом разразился флешмоб, в котором участвуют женщины и мужчины всех возрастов, выставляя свои фотографии в купальных костюмах. А тем временем Владивосток присоединился к флэшмобу, поддержав затравленного педагога.

На своей страничке в социальной сети выставил фотографию «бывшей школьной учительницы» преподаватель Дальневосточного федерального университета кандидат филологических наук Максим Жук. На этих фотографиях, в довольно ироничной манере, женщина, будучи уже в возрасте, искупалась в морской воде на набережных Владивостока и острова Русского, одетой так, как она стояла у доски, продемонстрировав «как должен выглядеть преподаватель» по мнению ханжеской верхушки.

От редакции: Нет, конечно глазеть на красивых учительниц в купальниках и без - дело святое, я в общем-то и сам пару лет отдал этому занятию... Нет, ну, в школе то есть поработал психологом. Однако если бы англичане ещё услышали за солидарностью учителей и требования человеческого отношения государства, повышения окладов, повышения самого социального статуса! Если бы наметилась солидарность классовая международная, а не буржуазное благоволение - то вообще было бы прекрасно, как на фото. А то как бы всё юзерским пассивом не закончилось...

Д.Ч.

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