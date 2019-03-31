Энергосистему Венесуэлы продолжают атаковать проамериканские хакеры

Власти Венесуэлы утверждают, что за прошедшие два дня зафиксировали несколько синхронных атак на энергетический комплекс страны. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба президента Николаса Мадуро на своей странице в Twitter.

"Новые синхронные атаки на систему генерации и распределения электроэнергии были совершены 29 марта и 30 марта. Будьте уверены, что мы победим попытки саботажа и добьемся полного восстановления национальной электрической системы", - заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Значительная часть территории Венесуэлы в пятницу осталась без электричества, отключение произошло в Каракасе и еще 21 штате из 23.

Лидер оппозиции Хуан Гвайдо ранее возложил ответственность за отключения на власти республики и отверг возможность кибератак. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возлагает ответственность за аварию на "американский империализм", но Госдепартамент США отверг эти обвинения.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов. В дальнейшем проблемы с электроснабжением будут обходиться стране в 100 млн долларов в день, предположили специалисты.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

В результате инцидента 9 марта на станции «Эль-Гури» без электричества осталось более 20 штатов Венесуэлы, а также столица страны. Сообщается о перебоях в работе метро и сотовой связи. Также нет света в аэропорту Каракаса «Майкетия».

Гидроэлектростанция «Эль-Гури» считается четвертой по мощности в мире. В данный момент технические специалисты занимаются восстановлением подачи электроснабжения.

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