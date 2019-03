Министры британского правительства поплатятся портфелями за разногласия по поводу "брэкзита" евросоюз англия брэкзит Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку из-за разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times. "Сегодня Терезу Мэй предупредят, что ее правительство ждет полный крах, если у нее не получится провести сделку по Brexit через парламент, - отмечает издание. - Это связано с тем, что помощники премьер-министра не могут решить, принять ли "мягкую" сделку или провести всеобщие выборы на предстоящей неделе". По информации издания, некоторые члены кабинета министров, поддерживающие выход Великобритании из Евросоюза, намерены подать в отставку в случае, если Мэй выступит за сохранение Британии в едином таможенном союзе с ЕС, другие же - выскажуся в поддержку участия Соединенного Королевства в майских выборах в Европарламент. В то же время, пишет газета, по меньшей мере шесть министров кабинета Мэй, выступающие за сохранение страны в составе Евросоюза, уйдут со своих постов, если премьер решит поддержать вариант "жесткого" развода с Евросоюзом. Отмечается, что о своем намерении покинуть министерские посты они намерены сообщить в ходе воскресных консультаций, которые проведет Мэй. Газета цитирует письмо министра иммиграции Кэролайн Ноукс, в котором политик отмечает, что "сделка Мэй мертва, а отсутствие Brexit гораздо лучше, чем полный провал". Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Мэй собирается провести на следующей неделе четвертое голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из Евросоюза. Если депутаты Палаты общин вновь отвергнут сделку о выходе из ЕС, согласованную британским премьером в ходе переговоров с европейскими лидерами, Мэй может инициировать проведение досрочных парламентских выборов. Однако по информации газеты The Observer, депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии грозят заблокировать любые возможные попытки премьер-министра инициировать их проведение. Напомним, депутаты Палаты общин в пятницу в третий раз отклонили соглашение об условиях Brexit большинством в 58 голосов. Против соглашения проголосовали 344 парламентария и лишь лишь 286 народных избранников его поддержали. Две предыдущие попытки правительства провести сделку через парламент также завершились провалом. Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на этой неделе одобрила бы сделку. Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit. Напомним, тысячи человек вышли 28 марта на улицы британской столицы с требованием вынести соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза на всенародный референдум. Участники марша прошли от Гайд-парка в сторону Парламентской площади. "У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается Brexit, и мы хотим сказать своё слово о нашем будущем" — написали накануне организаторы марша в Twitter. Выход Британии из ЕС должен был состояться уже 29 марта. Однако парламент проголосовал против соглашения Лондона с Брюсселем по условиям расставания. На состоявшемся накануне саммите ЕС Британии была дана отсрочка по «разводу» с ЕС до мая 2019 года. Возможное решение британского парламента вновь отказать в поддержке договоренности о выходе Великобритании из Евросоюза приведет к Brexit без сделки. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, прибыв на саммит лидеров стран Европейского союза. Новость по теме: Соглашение о выходе Англии из ЕС третий раз отклонено британским парламентом



