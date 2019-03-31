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Московский листок

Дома в Путинской России продолжают рушиться, даже после ремонта, по-саратовски

Опубликовано 31.03.2019 в разделе комментариев 0

жкх разруха саратов
Дома в Путинской России продолжают рушиться, даже после ремонта, по-саратовски

В Саратове частично обрушилась крыша жилого дома 1953 (по другим данным, 1957-го) года постройки в связи с крушением кирпичной кладки. Это уже четвертый подобный эпизод с городскими домами-памятниками за сезон.

Инцидент произошел 30 марта по адресу: проспект 50 лет Октября, 71. Дом является объектом культурного наследия, при этом капитальный ремонт кровли проводился в 2013 году, сообщается на сайте администрации Саратова. В здании находится 36 квартир, в которых проживают 96 человек, все они эвакуированы.

"В результате проведенного обследования было принято решение отселить жильцов девяти квартир верхнего четвертого этажа. Для жителей остальных этажей образовавшийся провал угрозы не представляет", - сообщили в администрации. Шестеро жителей верхнего этажа согласились временно разместиться в гостинице "Сокол", в трех квартирах никто не живет, остальные предпочли остановиться у родственников.

Начальник областной службы спасения Юрий Юрин сообщил "КП-Саратов", что один пожилой мужчина "переволновался", и его отправили на медицинский осмотр. Других пострадавших в результате обрушения нет, хотя из стены выпало много кирпичей, образовав большую площадь обрушения. Он также добавил, что квартиры не завалило кирпичами.

Мэр Саратова Михаил Исаев, выезжавший на место происшествия, в свою очередь уточнил, что на верхних этажах проживание невозможно, людей отселят. "Дом находится на спецсчете. По программе капремонта кровлю делали в 2014 году. Но сейчас видно, что часть балок новые, а часть гнилые, старые", - сказал он.

В доме временно отключена подача газоснабжения и отопления. Специалисты ООО "Каркас" проводят обследование несущих конструкций, по результатам которого будет дана оценка угрозе дальнейшего обрушения, сообщили РИА "Новости" в областной прокуратуре.

Прокуратура Ленинского района Саратова объявила главе районной администрации предостережение в связи с обрушением. Полиция и следственный отдел проводят проверки. Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственных за содержание дома и безопасные условия проживания в нем, говорится на сайте СУ СК по Саратовской области.

По словам начальника службы спасения, дом не был аварийным и "ничего не предвещало такого развития событий". Между тем жильцы считают, что причиной обрушения стал некачественный ремонт. Крыша "протекала, кирпичи стали выпадать, стена не выдержала веса крыши, и все просело", рассказал КП один из жителей.

Жильцы описывают, что в момент обрушения раздался хлопок, похожий на взрыв, некоторые сравнили произошедшее с землетрясением. "Начал дрожать сильно дом. Очень сильно - все напугались. Выглянули в окно - полетели камни. Мы подумали, какой-то взрыв произошел", - поведала ИА "Взгляд-инфо" жительница дома Ольга. У ее соседей выбило балконную дверь и оторвало трубу, в результате чего в квартиру хлынула вода.

Житель соседнего дома N67 рассказал корреспонденту "КП-Саратов", что ситуация может повториться у них. В доме тоже промокла и крошится вся стена, по ночам куски кирпичей падают на тротуар.

Обрушение на проспекте 50 лет Октября - уже четвертое в Саратове за последнее время, отмечает "АиФ-Саратов". 20 марта на пересечении улиц Вольская и Киселева на припаркованные автомобили обрушился карниз двухэтажного жилого дома - памятника культурного наследия "Доходный дом И.А. Мальцева". Из людей никто не пострадал. Причиной обрушения предположительно стало размокание кладки. Ранее под тяжестью снега рухнула крыша дома генерала Деникина на улице Радищева, затем стена дома на улице Мичурина 1890 года постройки.

Отметим, что не только в ЖКХ, но и с простыми дворниками в Саратове стало в период оптимизации и стабилизации - туговато. В январе вот со своей должностью рассталась начальник отдела образования администрации Октябрьского района Саратова. 

Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе мэрии Саратова. Увольнение произошло после проверки по факту участия учителей школы № 95 в скандальном субботнике в 20-градусный мороз.

В том же январе после обрушения в Перми перекрытия на 14 техническом этаже спасатели провели полное обследование здания, но у специалистов не будет ответа на вопрос о причинах ЧП, жителям пришлось временно пожить у родственников или в пункте временного размещения. 

Вот так - везде... Инфраструктура, здания - рушатся, причём зачастую памятники истории, но властям плевать, они даже рады - зато памятник Колчаку в Иркутске стоит, не падает...

«Охрана будет выставлена, никто в квартиры допускаться не будет. Дом отключен от сетей водоснабжения и электричества, теплоснабжение пока есть, рисков для самого дома пока нет», – рассказал начальник городской гражданской защиты Александр Стяжкин.

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