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Московский листок

Москва - город без лекарств

Опубликовано 01.04.2019 автором Марина Веригина в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
Москва - город без лекарств

Во всяком случае, те астматики, что приписаны к городской поликлинике  №218,  оказались лишены жизненно важного препарата  симбикорт, буквально спасающего больных астмой и ХОБЛ. Им сообщили, что этот препарат больше в аптечные пункты не поступает в связи с импортозамещением.  Зато вместо этого шведского лекарства  им предлагают нечто с названием «Формасонид-натив», производимое ООО «Натива» в селе Петрово-Дальнее  Красногорского района Московской области.

Большое, конечно, спасибо за всемерную заботу, только вот общего у этих двух лекарственных средств совсем мало, разве что цена.  Возможно, определяя стоимость отечественного  продукта, красногорские производители исходили из названия своего села. Мол, и Швеция у нас далеко, и  Петрово наше тоже Дальнее.  Логично.

Если бы препараты еще и совпадали бы  по своим лечебным качествам. Но с этим, в отличие от цены,  дело обстоит хуже. Потому что лечить этот заменитель ничего не лечит, зато вызывает бронхоспазм,  учащает приступы астмы,  вызывает сильнейшие мышечные судороги, головокружение и другие малоприятные реакции, которые ласково зовутся «побочкой». Вот такое  импортозамещение.

Вот, кстати, ссылка на один из множества отзывов, написанный грамотным химиком: http://rulims.ru/importozameshchenie-v-medicine-importozameshchenie-lekarstv-medpreparatov-i-medooborudovaniya/?fbclid=IwAR3U03BPNM33s4fyajSFr7E8FtpwoKuyjVuqGnwXg3J4fwmS8rEHITRCgpg

Но и это еще не все. Судя по тому, что написано на сайте  ООО «Натива»,  это замечательное ООО своим основным направлением называет разработку и производство воспроизведенных лекарственных препаратов   не только  в пульмонологии, но также и в эндокринологии и в онкологии. Такая вот государственная политика  импортозамещения.  То есть скоро  без жизненно важных препаратов останутся не только астматики, но еще диабетики с онкобольными. И если препарат из села Петрово - Дальнее, предназначенный купировать приступы астмы  вызывает бронхоспазм и судороги всего тела, то просто страшно подумать, что он натворит в онкологии!  

Ну и конечно, приятно познакомиться с маленькими врачебными хитростями поликлиники №218 и ее филиала №1. Как наперсточники действуют. Выписывают рецепт на симбикорт,  а потом звонят и говорят, что есть препарат с теми же составляющими, только называется по–другому. А когда вы отказываетесь, поскольку не хотите умереть от судорог,  вам радостно сообщают, что фиксируют ваш отказ от лекарства. Ловко, ничего не скажешь. И при этом не стесняются жаловаться на маленькие зарплаты.  Ну-ну.



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