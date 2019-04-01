Москва - город без лекарств

Во всяком случае, те астматики, что приписаны к городской поликлинике №218, оказались лишены жизненно важного препарата симбикорт, буквально спасающего больных астмой и ХОБЛ. Им сообщили, что этот препарат больше в аптечные пункты не поступает в связи с импортозамещением. Зато вместо этого шведского лекарства им предлагают нечто с названием «Формасонид-натив», производимое ООО «Натива» в селе Петрово-Дальнее Красногорского района Московской области.

Большое, конечно, спасибо за всемерную заботу, только вот общего у этих двух лекарственных средств совсем мало, разве что цена. Возможно, определяя стоимость отечественного продукта, красногорские производители исходили из названия своего села. Мол, и Швеция у нас далеко, и Петрово наше тоже Дальнее. Логично.

Если бы препараты еще и совпадали бы по своим лечебным качествам. Но с этим, в отличие от цены, дело обстоит хуже. Потому что лечить этот заменитель ничего не лечит, зато вызывает бронхоспазм, учащает приступы астмы, вызывает сильнейшие мышечные судороги, головокружение и другие малоприятные реакции, которые ласково зовутся «побочкой». Вот такое импортозамещение.

Вот, кстати, ссылка на один из множества отзывов, написанный грамотным химиком: http://rulims.ru/importozameshchenie-v-medicine-importozameshchenie-lekarstv-medpreparatov-i-medooborudovaniya/?fbclid=IwAR3U03BPNM33s4fyajSFr7E8FtpwoKuyjVuqGnwXg3J4fwmS8rEHITRCgpg

Но и это еще не все. Судя по тому, что написано на сайте ООО «Натива», это замечательное ООО своим основным направлением называет разработку и производство воспроизведенных лекарственных препаратов не только в пульмонологии, но также и в эндокринологии и в онкологии. Такая вот государственная политика импортозамещения. То есть скоро без жизненно важных препаратов останутся не только астматики, но еще диабетики с онкобольными. И если препарат из села Петрово - Дальнее, предназначенный купировать приступы астмы вызывает бронхоспазм и судороги всего тела, то просто страшно подумать, что он натворит в онкологии!

Ну и конечно, приятно познакомиться с маленькими врачебными хитростями поликлиники №218 и ее филиала №1. Как наперсточники действуют. Выписывают рецепт на симбикорт, а потом звонят и говорят, что есть препарат с теми же составляющими, только называется по–другому. А когда вы отказываетесь, поскольку не хотите умереть от судорог, вам радостно сообщают, что фиксируют ваш отказ от лекарства. Ловко, ничего не скажешь. И при этом не стесняются жаловаться на маленькие зарплаты. Ну-ну.