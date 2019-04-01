Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зеленский обходит Порошенко едва не вдвое, что смертельно опасно

Опубликовано 01.04.2019 в разделе комментариев 0

украина война выборы киев
Зеленский обходит Порошенко едва не вдвое, что смертельно опасно

По итогам обработки 2,1% протоколов на выборах президента Украины во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко, сообщается на сайте ЦИК. Зеленский набирает 27,49% голосов, а Порошенко — 17,53%. Лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко занимает третье место с 15,68% голосов. Сходные данные дают экзит-пулы: согласно данным «Национального экзитпола», Зеленский и Порошенко выйдут во второй тур с результатом 30,6% голосов и 17,8% соответственно.

Порошенко уже по идее проиграл выборы. Есть такое правило – если кандидат от оппозиции набирает больше, чем кандидат от власти в первом туре, то второй тур он чаще всего выигрывает тоже. А тут разрыв между Зеленским и Порошенко едва ли не вдвое…

Порошенко может выиграть, только если применит какой-то «неспортивный» прием. Вопрос – какой? Чрезвычайное положение вводить он уже пробовал, но парламент его не поддержал. Можно убить Зеленского, как это случилось в США с кандидатом в президенты Хью Лонгом, выступавшим со сходной популистской программой. Позже аналогичным образом был убит кандидат в президенты Роберт Кеннеди – он уже выиграл предварительные выборы в Калифорнии и мог считать президентский пост у себя в кармане… На Украине сейчас полно народу, готового стрелять.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Автора песни "Убить президента" посадили на три года за нароктики
Автора песни "Убить президента" посадили на три го...
29.03.2019
Эль Мюрид: управленческий крах наступил
Эль Мюрид: управленческий крах наступил
30.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зеленский обходит Порошенко едва не вдвое, что смертельно опасно (0)
Москва - город без лекарств (0)
Дома в Путинской России продолжают рушиться, даже после ремонта, по-саратовски (1)
Министры британского правительства поплатятся портфелями за разногласия по поводу "брэкзита" (0)
Энергосистему Венесуэлы продолжают атаковать проамериканские хакеры (4)
Англичане выражают солидарность с требованиями и фотофлешмобом российских учителей (7)
Бандитский капитализм создал нового человека (9)
Выборы на Украине: 39 кандидатов и никакой альтернативы (10)
В Словакии, как и в Хорватии, будет теперь президентша (0)
Спасать бесценную для страны жизнь Бурбулиса отправили в Свердловск спецборт (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Как бы не убили Зеленского-то...
Максим Калашников Максим Калашников: Зеленский лидирует. И об очередной убогой "патриотической" киноподелке - "Балканском рубеже"
Дарья Митина Дарья Митина: Шозанах??....
Максим Калашников Максим Калашников: ПАМЯТНИК ИЗВЕСТНЫМ ИДИОТАМ
Дарья Митина Дарья Митина: На территории 404
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss