Зеленский обходит Порошенко едва не вдвое, что смертельно опасно

По итогам обработки 2,1% протоколов на выборах президента Украины во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко, сообщается на сайте ЦИК. Зеленский набирает 27,49% голосов, а Порошенко — 17,53%. Лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко занимает третье место с 15,68% голосов. Сходные данные дают экзит-пулы: согласно данным «Национального экзитпола», Зеленский и Порошенко выйдут во второй тур с результатом 30,6% голосов и 17,8% соответственно.

Порошенко уже по идее проиграл выборы. Есть такое правило – если кандидат от оппозиции набирает больше, чем кандидат от власти в первом туре, то второй тур он чаще всего выигрывает тоже. А тут разрыв между Зеленским и Порошенко едва ли не вдвое…

Порошенко может выиграть, только если применит какой-то «неспортивный» прием. Вопрос – какой? Чрезвычайное положение вводить он уже пробовал, но парламент его не поддержал. Можно убить Зеленского, как это случилось в США с кандидатом в президенты Хью Лонгом, выступавшим со сходной популистской программой. Позже аналогичным образом был убит кандидат в президенты Роберт Кеннеди – он уже выиграл предварительные выборы в Калифорнии и мог считать президентский пост у себя в кармане… На Украине сейчас полно народу, готового стрелять.

А.Б.