Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

День дурака и российская правовая система от 1937 года до наших дней

Опубликовано 01.04.2019 автором в разделе комментариев 1

суд закон арест милосердов
День дурака и российская правовая система от 1937 года до наших дней

Я немного задержался с этим материалом - 25 марта прошло первое заседание Нагатинского суда по делу Петра Милосердова "по существу". 14 месяцев спустя после ареста обвиняемого ему, наконец, объявили в чем его обвиняют, и такое сложилось впечатление, что День дурака в отдельном судебном заседании наступил на неделю раньше. Кажется, судья, и та с трудом сдерживала улыбку, слушая, как "семь лет назад неназванные лица создали неназванное экстремистское сообщество, цели и задачи, а также участники которого пока не известны..." И так далее.

В общем, фельетон складывался сам собой, но одно обстоятельство было совсем не смешным - хорошо знакомый мне человек уже больше года находится в тюрьме просто неизвестно за что, и, судя по всему, имеет шанс задержаться там еще надолго. Трагический какой-то фельетон выходит, хотя "отсидеть ни за что" в нашей сегодняшней действительности - обычное дело.

Получается фельетон про всю нашу жизнь. А заодно про 1937 год, который, оказывается, никогда не заканчивался, только действующие лица и исполнители менялись.

Четыреста дней без суда и следствия за право сказать "нет"

Стесняться абсолютно некого - изо дня в день на судебных заседаниях по "делу Милосердова" меняются разные вполне видные политики, журналисты, общественные деятели, а "по существу" и не по существу система предлагает нам выслушивать плохо систематизированный бред, как много лет назад в Казахстане группа российских граждан из двух человек создала "экстремистское сообщество", которое с тех пор вообще никак себя не проявило и которого вообще никто не видал, но цель "сообщества" была грандиозна в своем злодействе - "изменить основы конституционного строя в Казахстане".

Как точно заметил адвокат, нам до сих пор не известно, есть ли в конситуции Республики Казахстан "основы конституционного строя" как таковые, но вот в Уголовном кодексе Российской Федерации такого деяния, то есть усилий сменить конситуционный строй в другом государстве, будь то Казахстан, США или, не приведи господь, Украина - не предусмотрено. То есть тысячи российских добровольцев на Донбассе могут пока спать спокойно, к суду их не привлекут пока...

Впрочем, свое отношение к "делу Милосердова" изложил сам Милосердов в суде, передав текст за своей подписью судье. Вот текст.

***

Предъявленный мне в качестве обвинения документ - это плод совместного творчества Следственного Комитета РФ и Управления защиты конституционного строя ФСБ. Прокуратура к нему отношения не имеет, она всего лишь поставила на нем свою визу, что, впрочем, не делает прокуратуре ЦАО чести. Негоже ставить подпись под фальшивкой.

При чем тут ФСБ? А при том, что сотрудники именно этой организации (если конкретно, фамилия сотрудника Бондарев) требовали от меня ложных показаний в отношении Александра Поткина, хорошо мне известного. Именно потому, что я отказался дать подобные показания, и было возбуждено в отношении меня данное уголовное дело, в котором я представлен якобы сообщником Поткина в деле подготовки госпереворота в Казахстане.

Правда же заключается в том, что в конце 2012 года я действительно несколько дней был в Алма-Ате, где проводил социологическое исследование, встретившись с несколькими казахстанскими общественными деятелями. Отчет об исследовании я, в соответствии с договоренностью, отдал Поткину и на этом прекратил всякие контакты с ним по казахской тематике.

Искусственный, заказной характер обвинения подтверждает и еще один факт. События, в которых я якобы обвиняюсь, имели место в начале 2012 года, а я был арестован в начале 2018-го. Отметим, что срок давности по вменяемому мне преступлению, - 6 лет. И в начале 2018 года он уже истек.

Для того, чтобы иметь хотя бы формальные основания для привлечения меня к уголовной ответственности, было состряпано постановление следствия о моем розыске - якобы я два с половиной года находился в федеральном розыске. Для поддержки этой версии в материалы уголовного дела был вложен чей-то паспорт, изъятый, согласно материалам уголовного дела, из кармана сотрудника МВД. Паспорт, который я якобы подделал. Когда, где, как я мог его подделать, а главное зачем - в обвинении не говорится.

Таким образом, я могу сформулировать свое отношение к содержанию обвинения одним словом: ложь.

Но есть еще формально-юридическая сторона вопроса, и с этой точки зрения обвинение также не выдерживает критики.

Во-первых, в основе обвинения лежит обвинение в покушении на основы конституционного строя республики Казахстан. Но конституционный строй других стран не охраняется Уголовным кодексом РФ - ни конституционный строй Казахстана, ни США, ни Украины.

Во-вторых, сам Казахстан не имеет ко мне правовых претензий, о чем свидетельствует официальный ответ Казахстана.

В-третьих, даже если встать на точку зрения обвинения и признать проведение социологического исследования преступным деянием (что абсурд!), совершенным в интересах некоего экстремистского сообщества, то даже в этом случае речь может идти только об уголовном преследовании по части 2 статьи 282.1 УК РФ, то есть участии - подчеркну, неумышленном - в деятельности экстремистского сообщества, но никак не его организации.

Но и в этом случае уголовное исследование должно быть прекращено по примечанию 1 к статье 282.1 УК РФ, которая гласит, что "лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, освобождается от уголовной ответственности".

Таким образом, предъявленное мне обвинение несостоятельно - ни содержательно, ни формально-юридически.

И мне искренне жаль представителей прокуратуры ЮАО, которые вынуждены поддерживать в суде эту "липу", к которой они не имеют никакого отношения.

Завершая свое выступление об отношении к обвинению, я хочу заявить, что считаю обвинение ложным, юридически несостоятельным. И я в ходе процесса приложу максимум усилий для вызова в суд фальсификаторов этого процесса, то есть сотрудников ФСБ, которые меня шантажировали, а также якобы пострадавшей стороны - конституционного строя Казахстана. Мы будем ходатайствовать о вызове гарантов конституционного строя Казахстана - Касым-Жомарта Токаева и Нурсултана Назарбаева. Пусть расскажут, как лично я повредил их строю.

Я искренне надеюсь, что Нагатинский суд будет судить меня, основываясь на внутреннем убеждении, а не по политическому заказу.

Милосердов П.К.

***

Вот все так и есть, кроме последней фразы - после целого ряда разных судов по делу о несуществующем преступлении особенные надежды на Нагатинский или какой-либо вообще другой суд выглядят несколько натянуто. И когда судья перенесла очередное слушание на 5 апреля довод Милосердова о том, что он и так давно сидит и затягивать дело не стоило бы, кажется, не нашел отклика у судьи с ее "внутренним убеждением". Что-то подсказывает мне, что Нурсултан Назарбаев будет долго ехать в Нагатинский суд, чтобы дать там показания...

Да и зачем ему ехать, если в деле и без того есть ответ из генеральной прокуратуры Республики Казахстан о том, что никаких претензий к Петру Милосердову они не имеют? То есть если бы Милосердову случилось бежать из-под ареста в России, то он смело мог бы скрыться в Казахстане и жить там спокойно!

***

Отдельный эпизод этого дела - это история с фальшивым паспортом на имя какого-то никому не известного человека, в который была вклеена фотография Милосердова. Загадочный эпизод, поскольку совершенно непонятно, зачем бы Петру это было нужно?

В суд 25 марта был вызван свидетель Михайленко - оперуполномоченный того ОВД, куда Петра после задержания доставили 14 месяцев назад. И рассказал, что паспорт появился... из кармана понятого, некоего гражданина Шанина, участвовавшего в задержании. Вот этого Шанина оперуполномоченный свидетель досмотрел, составил протокол об изъятии паспорта, а Милосердова он, похоже, и в глаза не видел - хотя на суде сказал, что "видел мельком" и плохо запомнил...

То есть вырисовывается картина "преступления": в ОВД приезжает Шанин, привозит Милосердова в наручниках и достает якобы фальшивый паспорт Петра. В суде так и прозвучало - паспорт появился из кармана оперуполномоченного при досмотре в ОВД.

В протоколе досмотра самого Милосердова никаких паспортов, естественно, нет. Рюкзак, брючный ремень, расческа, наличные деньги - есть, а паспорта нет.

И самого Шанина, что интересно, тоже нет! Суд и взял время до 5 апреля, чтобы следствие нашло этого самого Шанина и доставило его в суд. Или не нашло. Или не доставило - как получится. 

Зачем весь этот цирк с паспортом - тоже понятно. Следствию надо было как-то обосновать то, что Милосердов долгое время числился в розыске, при этом живя у себя дома, ведя вполне публичный образ жизни и даже работая в Администрации Московской области и получая там зарплату, естественно, по собственному, а не по поддельному паспорту.

Как видим, суд мог заподозрить, что следствие могло фальсифицировать доказательства по делу, но, разумеется, не заподозрил. Только вызвал "свидетеля", а не предложил доставить его как подозреваемого.

Так что ассоциации с 1937 годом совсем неслучайны.

С Днем дурака тем более.

Хотя Путин уже подписал закон "об оскорблении власти", и запросто можно заподозрить в этом "оскорбление", тем более совершенное при участии неопределенного числа читателей, то есть совершенное в составе организованной группы и по сговору... В таком случае прошу ассоциации считать непроизвольными, возникшими случайно на фоне деятельного раскаяния.

А заодно провести лингвистическую экспертизу известной сказки "Золотой ключик", содержащую упоминания некой "Страны дураков", могущей содержать в скрытой форме оскорбление какой-нибудь государственности.

Спешить-то некуда, Милосердов сидит уже 14 месяцев, наверно, привык, прижился в тюрьме. У нас же хорошие тюрьмы, просто замечательные! На свободе-то куда хуже...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
естли придут Милоседовы написал 01.04.2019 10:26
Вам мало не покажется
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Автора песни "Убить президента" посадили на три года за нароктики
Автора песни "Убить президента" посадили на три го...
29.03.2019
Эль Мюрид: управленческий крах наступил
Эль Мюрид: управленческий крах наступил
30.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Недавний депутат-единоросс Верстунин решил осваивать реликтовый лес в Большом Утрише (0)
Анатолий Баранов: Никаких "пророссийских" кандидатов на Украине нет и быть не может (4)
День дурака и российская правовая система от 1937 года до наших дней (1)
Зеленский обходит Порошенко едва не вдвое, что смертельно опасно (11)
Москва - город без лекарств (7)
Дома в Путинской России продолжают рушиться, даже после ремонта, по-саратовски (2)
Министры британского правительства поплатятся портфелями за разногласия по поводу "брэкзита" (0)
Энергосистему Венесуэлы продолжают атаковать проамериканские хакеры (3)
Англичане выражают солидарность с требованиями и фотофлешмобом российских учителей (7)
Бандитский капитализм создал нового человека (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Напророчил три года назад:)))
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Что происходит с Западом? Упадок сил? Или агония?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: День дурака в Нагатинском суде наступил на неделю раньше
Дарья Митина Дарья Митина: Je suis Petro Poroshenko
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: 30,16 и 16,69 %
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss