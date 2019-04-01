День дурака и российская правовая система от 1937 года до наших дней

Я немного задержался с этим материалом - 25 марта прошло первое заседание Нагатинского суда по делу Петра Милосердова "по существу". 14 месяцев спустя после ареста обвиняемого ему, наконец, объявили в чем его обвиняют, и такое сложилось впечатление, что День дурака в отдельном судебном заседании наступил на неделю раньше. Кажется, судья, и та с трудом сдерживала улыбку, слушая, как "семь лет назад неназванные лица создали неназванное экстремистское сообщество, цели и задачи, а также участники которого пока не известны..." И так далее.

В общем, фельетон складывался сам собой, но одно обстоятельство было совсем не смешным - хорошо знакомый мне человек уже больше года находится в тюрьме просто неизвестно за что, и, судя по всему, имеет шанс задержаться там еще надолго. Трагический какой-то фельетон выходит, хотя "отсидеть ни за что" в нашей сегодняшней действительности - обычное дело.

Получается фельетон про всю нашу жизнь. А заодно про 1937 год, который, оказывается, никогда не заканчивался, только действующие лица и исполнители менялись.

Четыреста дней без суда и следствия за право сказать "нет"

Стесняться абсолютно некого - изо дня в день на судебных заседаниях по "делу Милосердова" меняются разные вполне видные политики, журналисты, общественные деятели, а "по существу" и не по существу система предлагает нам выслушивать плохо систематизированный бред, как много лет назад в Казахстане группа российских граждан из двух человек создала "экстремистское сообщество", которое с тех пор вообще никак себя не проявило и которого вообще никто не видал, но цель "сообщества" была грандиозна в своем злодействе - "изменить основы конституционного строя в Казахстане".

Как точно заметил адвокат, нам до сих пор не известно, есть ли в конситуции Республики Казахстан "основы конституционного строя" как таковые, но вот в Уголовном кодексе Российской Федерации такого деяния, то есть усилий сменить конситуционный строй в другом государстве, будь то Казахстан, США или, не приведи господь, Украина - не предусмотрено. То есть тысячи российских добровольцев на Донбассе могут пока спать спокойно, к суду их не привлекут пока...

Впрочем, свое отношение к "делу Милосердова" изложил сам Милосердов в суде, передав текст за своей подписью судье. Вот текст.

***

Предъявленный мне в качестве обвинения документ - это плод совместного творчества Следственного Комитета РФ и Управления защиты конституционного строя ФСБ. Прокуратура к нему отношения не имеет, она всего лишь поставила на нем свою визу, что, впрочем, не делает прокуратуре ЦАО чести. Негоже ставить подпись под фальшивкой.

При чем тут ФСБ? А при том, что сотрудники именно этой организации (если конкретно, фамилия сотрудника Бондарев) требовали от меня ложных показаний в отношении Александра Поткина, хорошо мне известного. Именно потому, что я отказался дать подобные показания, и было возбуждено в отношении меня данное уголовное дело, в котором я представлен якобы сообщником Поткина в деле подготовки госпереворота в Казахстане.

Правда же заключается в том, что в конце 2012 года я действительно несколько дней был в Алма-Ате, где проводил социологическое исследование, встретившись с несколькими казахстанскими общественными деятелями. Отчет об исследовании я, в соответствии с договоренностью, отдал Поткину и на этом прекратил всякие контакты с ним по казахской тематике.

Искусственный, заказной характер обвинения подтверждает и еще один факт. События, в которых я якобы обвиняюсь, имели место в начале 2012 года, а я был арестован в начале 2018-го. Отметим, что срок давности по вменяемому мне преступлению, - 6 лет. И в начале 2018 года он уже истек.

Для того, чтобы иметь хотя бы формальные основания для привлечения меня к уголовной ответственности, было состряпано постановление следствия о моем розыске - якобы я два с половиной года находился в федеральном розыске. Для поддержки этой версии в материалы уголовного дела был вложен чей-то паспорт, изъятый, согласно материалам уголовного дела, из кармана сотрудника МВД. Паспорт, который я якобы подделал. Когда, где, как я мог его подделать, а главное зачем - в обвинении не говорится.

Таким образом, я могу сформулировать свое отношение к содержанию обвинения одним словом: ложь.

Но есть еще формально-юридическая сторона вопроса, и с этой точки зрения обвинение также не выдерживает критики.

Во-первых, в основе обвинения лежит обвинение в покушении на основы конституционного строя республики Казахстан. Но конституционный строй других стран не охраняется Уголовным кодексом РФ - ни конституционный строй Казахстана, ни США, ни Украины.

Во-вторых, сам Казахстан не имеет ко мне правовых претензий, о чем свидетельствует официальный ответ Казахстана.

В-третьих, даже если встать на точку зрения обвинения и признать проведение социологического исследования преступным деянием (что абсурд!), совершенным в интересах некоего экстремистского сообщества, то даже в этом случае речь может идти только об уголовном преследовании по части 2 статьи 282.1 УК РФ, то есть участии - подчеркну, неумышленном - в деятельности экстремистского сообщества, но никак не его организации.

Но и в этом случае уголовное исследование должно быть прекращено по примечанию 1 к статье 282.1 УК РФ, которая гласит, что "лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, освобождается от уголовной ответственности".

Таким образом, предъявленное мне обвинение несостоятельно - ни содержательно, ни формально-юридически.

И мне искренне жаль представителей прокуратуры ЮАО, которые вынуждены поддерживать в суде эту "липу", к которой они не имеют никакого отношения.

Завершая свое выступление об отношении к обвинению, я хочу заявить, что считаю обвинение ложным, юридически несостоятельным. И я в ходе процесса приложу максимум усилий для вызова в суд фальсификаторов этого процесса, то есть сотрудников ФСБ, которые меня шантажировали, а также якобы пострадавшей стороны - конституционного строя Казахстана. Мы будем ходатайствовать о вызове гарантов конституционного строя Казахстана - Касым-Жомарта Токаева и Нурсултана Назарбаева. Пусть расскажут, как лично я повредил их строю.

Я искренне надеюсь, что Нагатинский суд будет судить меня, основываясь на внутреннем убеждении, а не по политическому заказу.

Милосердов П.К.

***

Вот все так и есть, кроме последней фразы - после целого ряда разных судов по делу о несуществующем преступлении особенные надежды на Нагатинский или какой-либо вообще другой суд выглядят несколько натянуто. И когда судья перенесла очередное слушание на 5 апреля довод Милосердова о том, что он и так давно сидит и затягивать дело не стоило бы, кажется, не нашел отклика у судьи с ее "внутренним убеждением". Что-то подсказывает мне, что Нурсултан Назарбаев будет долго ехать в Нагатинский суд, чтобы дать там показания...

Да и зачем ему ехать, если в деле и без того есть ответ из генеральной прокуратуры Республики Казахстан о том, что никаких претензий к Петру Милосердову они не имеют? То есть если бы Милосердову случилось бежать из-под ареста в России, то он смело мог бы скрыться в Казахстане и жить там спокойно!

***

Отдельный эпизод этого дела - это история с фальшивым паспортом на имя какого-то никому не известного человека, в который была вклеена фотография Милосердова. Загадочный эпизод, поскольку совершенно непонятно, зачем бы Петру это было нужно?

В суд 25 марта был вызван свидетель Михайленко - оперуполномоченный того ОВД, куда Петра после задержания доставили 14 месяцев назад. И рассказал, что паспорт появился... из кармана понятого, некоего гражданина Шанина, участвовавшего в задержании. Вот этого Шанина оперуполномоченный свидетель досмотрел, составил протокол об изъятии паспорта, а Милосердова он, похоже, и в глаза не видел - хотя на суде сказал, что "видел мельком" и плохо запомнил...

То есть вырисовывается картина "преступления": в ОВД приезжает Шанин, привозит Милосердова в наручниках и достает якобы фальшивый паспорт Петра. В суде так и прозвучало - паспорт появился из кармана оперуполномоченного при досмотре в ОВД.

В протоколе досмотра самого Милосердова никаких паспортов, естественно, нет. Рюкзак, брючный ремень, расческа, наличные деньги - есть, а паспорта нет.

И самого Шанина, что интересно, тоже нет! Суд и взял время до 5 апреля, чтобы следствие нашло этого самого Шанина и доставило его в суд. Или не нашло. Или не доставило - как получится.

Зачем весь этот цирк с паспортом - тоже понятно. Следствию надо было как-то обосновать то, что Милосердов долгое время числился в розыске, при этом живя у себя дома, ведя вполне публичный образ жизни и даже работая в Администрации Московской области и получая там зарплату, естественно, по собственному, а не по поддельному паспорту.

Как видим, суд мог заподозрить, что следствие могло фальсифицировать доказательства по делу, но, разумеется, не заподозрил. Только вызвал "свидетеля", а не предложил доставить его как подозреваемого.

Так что ассоциации с 1937 годом совсем неслучайны.

С Днем дурака тем более.

Хотя Путин уже подписал закон "об оскорблении власти", и запросто можно заподозрить в этом "оскорбление", тем более совершенное при участии неопределенного числа читателей, то есть совершенное в составе организованной группы и по сговору... В таком случае прошу ассоциации считать непроизвольными, возникшими случайно на фоне деятельного раскаяния.

А заодно провести лингвистическую экспертизу известной сказки "Золотой ключик", содержащую упоминания некой "Страны дураков", могущей содержать в скрытой форме оскорбление какой-нибудь государственности.

Спешить-то некуда, Милосердов сидит уже 14 месяцев, наверно, привык, прижился в тюрьме. У нас же хорошие тюрьмы, просто замечательные! На свободе-то куда хуже...