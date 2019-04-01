Анатолий Баранов: Никаких "пророссийских" кандидатов на Украине нет и быть не может

Ночью дал комментарий "Свободной прессе".

Сразу после того, как закрылись избирательные участки и стали известны результаты exit poll, народный депутат Мустафа Найем на своей странице в соцсети заявил, что штабы кандидатов Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов.

По его словам, Тимошенко готова оказать поддержку Зеленскому в обмен на подписание «Меморандума о создании парламентской коалиции». Документ предполагает изменение выборного законодательства и внедрение двухтуровой системы проведения осенних парламентских выборов. Кроме того, это может означать обязательство Зеленского — в случае своей победы, сделать Тимошенко премьер-министром.

Стоит также отметить, что до сих пор нет внятной реакции американцев на результаты первого тура. При этом штаб кандидата в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинил дипломатов США и ряда стран Евросоюза в попытке повлиять на ход выборов на заграничных избирательных участках.

— Результаты первого тура выборов на Украине вполне ожидаемы, — полагает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Кто-то связывал свои ожидания с Бойко, называя его «пророссийским кандидатом», но эти ожидания были далеки о реальности.

Во-первых, никаких «пророссийских» кандидатов на Украине нет и быть не может.

Во-вторых, практически все пророссийские избиратели были технично удалены с выборов: российские украинцы не имеют возможности иметь второго гражданства и в выборах на Украине не участвуют; благодаря тому, что участков в РФ нет, еще около 3 миллионов украинских граждан голосовать не смогут; 2,5 миллиона крымчан, которых на Украине продолжают считать своими согражданами, в выборах тоже не участвуют; та же ситуация с жителями ДНР и ЛНР.

Первые данные украинского ЦИК показали — данные exit poll вполне корректны. И это понятно, настроения избирателя удачно исследованы и грамотно модерированы. Тотальных фальсификаций даже не требуется.

— Тимошенко проиграла выборы? Реальна ли ее коалиция с Зеленским?

— Это более, чем реально, поскольку перед Зеленским тоже стоит проблема второго тура — собственный резерв роста он уже исчерпал, а коалиция с Тимошенко дает ему практически гарантированное преимущество перед Порошенко. К тому же Зеленский все же не политик, и участие такой женщины как Тимошенко делает его политическую программу куда более реалистичной.

— Сможет ли Порошенко победить во втором туре?

— Есть такое правило — если кандидат от оппозиции набирает больше, чем кандидат от власти в первом туре, то второй тур он чаще всего выигрывает тоже. А тут разрыв между Зеленским и Порошенко едва ли не вдвое… Порошенко может выиграть, только если применит какой-то «неспортивный» прием. Вопрос — какой? Чрезвычайное положение вводить он уже пробовал, но парламент его не поддержал. Можно убить Зеленского, как это случилось в США с кандидатом в президенты Хью Лонгом, выступавшим со сходной популистской программой. Позже аналогичным образом был убит кандидат в президенты Роберт Кеннеди — он уже выиграл предварительные выборы в Калифорнии и мог считать президентский пост у себя в кармане… На Украине сейчас полно народу, готового стрелять. Методами PR сейчас с Зеленским уже не справиться, просто поздно…