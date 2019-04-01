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Московский листок

Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз

Опубликовано 01.04.2019 в разделе комментариев 0

Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз

Доходы президента Украины Петра Порошенко за 2018 г. составили 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), что в 95 раз больше по сравнению с 2017 годом, сообщается сайте Единого государственного реестра деклараций Украины.

Основную часть доходов украинского президента составляют дивиденды от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария) — 1,1 млрд гривен (более $40,4 млн). Еще 400 млн гривен приходится на дивиденты от закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпита». Кроме того, в 2018 г. он получил проценты от Международного инвестиционного банка в размере 20,9 млн гривен, перевод от жены Марины Порошенко на 391 000 гривен, 777 000 гривен от продажи недвижимости, а также 28,8 млн гривен прибыли от облигаций. Зарплата Петра Порошенко осталась прежней – 336 000 гривен.

В 2017 г. доход Порошенко составил 16,3 млн гривен. Из них 15,8 млн гривен – это проценты по депозитам.

 



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