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Московский листок

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине

Опубликовано 01.04.2019 в разделе комментариев 2

Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитете Леонида Калашникова.

"На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом", - сказал Калашников.

По словам парламентария, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании жители юго-восточных регионов Украины и граждане, проживающие в России.

"А это уже 5-6 млн человек, то есть треть от всех проголосовавших. Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас", - отметил глава комитета.

Он отметил, что такое решение вовсе не означает автоматическое исключение любого сотрудничества с новым президентом Украины, но только если им не будет переизбран действующий глава государства Петр Порошенко. "Это не значит, что мы не будем сотрудничать с властями или контактировать. Но если будет Порошенко - какое может быть сотрудничество? Он прямо заявляет, что продолжит курс на русофобскую линию и отвоевание территорий, для России он давно нерукопожатный", - заключил политик.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
КТФ написал 01.04.2019 11:40
СВЕРШИЛОСЬ!
Теперь можно полгода будут обсасывать на ТВ выборы на Украине
Когда же СВОИ сортиры чистить начнем
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Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине
и что тут сказать написал 01.04.2019 11:29
Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине - и что тут сказать в чьих это интересах....
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