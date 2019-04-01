Госдума готовит заявление о непризнании выборов на Украине

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитете Леонида Калашникова.

"На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом", - сказал Калашников.

По словам парламентария, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании жители юго-восточных регионов Украины и граждане, проживающие в России.

"А это уже 5-6 млн человек, то есть треть от всех проголосовавших. Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас", - отметил глава комитета.

Он отметил, что такое решение вовсе не означает автоматическое исключение любого сотрудничества с новым президентом Украины, но только если им не будет переизбран действующий глава государства Петр Порошенко. "Это не значит, что мы не будем сотрудничать с властями или контактировать. Но если будет Порошенко - какое может быть сотрудничество? Он прямо заявляет, что продолжит курс на русофобскую линию и отвоевание территорий, для России он давно нерукопожатный", - заключил политик.