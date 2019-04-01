Совладелица авиакомпании S7 Филева разбилась на бизнес-джете по пути из Канн

Бизнес-джет Epic LT, при крушении которого в Германии погибла совладелица S7 Наталия Филева, уже попадал в авиапроисшествие в Москве. Как сообщал "Интерфакс", 24 марта 2015 года летевший из Брно самолет приземлился в Домодедово с неисправной стойкой шасси и заблокировал взлетно-посадочную полосу.

Тогда за штурвалом самолета был гендиректор S7 Владислав Филев. По данным "Коммерсанта", он возвращался из командировки в Чехию, на борту лайнера также был инструктор. Перед приземлением в Домодедово одна стойка шасси сложилась по неизвестным причинам, и самолет пришлось посадить на фюзеляж. Лайнер получил незначительные повреждения, а Филев и инструктор "отделались легким испугом".

В тот же вечер следователь Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ), занимающийся доследственной проверкой инцидента на наличие признаков ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена), провел их освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Результат оказался отрицательным, и уголовное дело по данному факту возбуждено не было.

Представитель немецкой службы безопасности полетов (DFS) в разговоре с ТАСС предположил, что пилот разбившегося 31 марта самолета мог потерять контроль над машиной при выполнении маневра поворота. Собеседник агентства отметил, что самолет марки EPIC следовал из Канн в аэропорт Эгельсбах и "упал непосредственно перед посадкой". При этом, по его словам, в момент аварии пилот управлял машиной, руководствуясь правилами визуального полета, а не следуя указаниям системы радиолокационного управления ДФС. Это является обычной процедурой. Пилот взял под свою ответственность управление самолетом в 15:22, чтобы сообщить о посадке в аэропорт.

По данным Bloomberg, аэропорт Эгельсбах к юго-западу от Франкфурта-на-Майне, куда направлялся самолет, используется пассажирами, которым нужна конфиденциальность. В 2012 немецкая газета Spiegel указывала, что аэропорт принадлежит Уоррену Баффету, и им часто пользуются знаменитости и бизнесмены. Сообщалось, что 7 лет назад эта воздушная гавань получила известность как самый опасный аэропорт в мире: с 2003-го по 2012 год там разбилось пять самолетов и погибли 10 человек. Причина - очень короткая взлетно-посадочная полоса и частый туман в окрестностях.

На разбившемся самолете может не оказаться бортовых самописцев: как сообщил первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Зайко, подобное требование не является обязательным для частных самолетов. Он добавил, что у немецких специалистов есть все необходимое для расследования авиапроисшествия. "В случае необходимости мы готовы оказать консультативную помощь и помощь в расшифровке , если таковые будут обнаружены", - сказал Зайко. Между тем в YouTube появилась видеозапись с места крушения.

Напомним, последней аналогичной авиакатастрофой было падение бизнес-вертолёта под Новый год. Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ при заходе на посадку, передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным местных СМИ, на борту находился бизнесмен Сергей Рогов, являющийся владельцем крупнейшего местного торгового центра People's Park. По те же данным, вертолет также принадлежал ему. "Мы не комментируем информацию по персоналиям", - отметили в пресс-центре Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"30 декабря, осуществляя полет по маршруту Березовка (г. Улан-Удэ) - Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение", - говорится в сообщении.

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