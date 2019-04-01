Сырьевая империя гордится своим первенством по поставкам СПГ в Европу

Международная ассоциация импортеров сжиженного газа (GIIGNL) сообщила, что в 2018 году Россия опередила Соединенные Штаты по объему поставленного в Европу сжиженного природного газа, передает ТАСС.

Согласно информации компании, чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн тонн, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн тонн сжиженного газа.

Эксперты отметили, что закупки сжиженного газа осуществляют всего 42 страны, а экспортируют его 20.

Добавим, что чистый импорт СПГ странами Европы увеличился на 6,4% год к году - до 48,9 млн тонн, а в целом глобальный импорт СПГ в прошлом году вырос на 8,3% - до 314 млн тонн.

Кстати, Газпром не первый раз хвастается своими рекордами в продаже нашего газа за рубеж, в Европу. И США содрогаются в ужасе: этих кормильцев своим сжиженным газом не перегнать...

"Газпром" 21 февраля 2018-го года установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 645,1 млн кубических метров. Как отметили в управлении информации "Газпрома", это на 5,1 млн кубических метров превышает предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 19 декабря 2017 года (640 млн куб. м).

Опубликованные "Газпромом" данные подтверждают (и даже корректируют вверх) оценки "Интерфакса", что в феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье 17,2 млрд куб. м газа, что на 5% больше, чем за февраль 2017 года (16,31 млрд куб. м). Экспорт по итогам февраля 2018 года также может быть лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома".

От редакции: Вот она, подлинная национальная гордость! Вот он, путриотизм! Не отдадим европейский рынок сбыта СПГ проклятым пиндосам - опустошим родимые недра во славу индустрии ЕС, будем покупать сделанные на нашем газу на тамошних заводах изделия, автомобили и прочие изобретения цивилизации, и будем гордиться, что это наш, русский газ. Как там крылато выразился Проханов (полагая, что шутит) - "насущное дело, наполнить лёгкие (заграницы) русским газом". Правда, он шутил про Китай - но что-то не смешно, и туда газок уходит, и в Европу, а родная советская индустрия вымирает, ей газ уже не нужен...

Д.Ч.

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