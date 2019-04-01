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Московский листок

Сырьевая империя гордится своим первенством по поставкам СПГ в Европу

Опубликовано 01.04.2019 в разделе комментариев 3

газпром сша евросоюз сырьеваяимперия
Сырьевая империя гордится своим первенством по поставкам СПГ в Европу

Международная ассоциация импортеров сжиженного газа (GIIGNL) сообщила, что в 2018 году Россия опередила Соединенные Штаты по объему поставленного в Европу сжиженного природного газа, передает ТАСС. 

Согласно информации компании, чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн тонн, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн тонн сжиженного газа.

Эксперты отметили, что закупки сжиженного газа осуществляют всего 42 страны, а экспортируют его 20. 

Добавим, что чистый импорт СПГ странами Европы увеличился на 6,4% год к году - до 48,9 млн тонн, а в целом глобальный импорт СПГ в прошлом году вырос на 8,3% - до 314 млн тонн.

Кстати, Газпром не первый раз хвастается своими рекордами в продаже нашего газа за рубеж, в Европу. И США содрогаются в ужасе: этих кормильцев своим сжиженным газом не перегнать...

"Газпром" 21 февраля 2018-го года установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 645,1 млн кубических метров.  Как отметили в управлении информации "Газпрома", это на 5,1 млн кубических метров превышает предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 19 декабря 2017 года (640 млн куб. м).

Опубликованные "Газпромом" данные подтверждают (и даже корректируют вверх) оценки "Интерфакса", что в феврале 2018 года компания может экспортировать в дальнее зарубежье 17,2 млрд куб. м газа, что на 5% больше, чем за февраль 2017 года (16,31 млрд куб. м). Экспорт по итогам февраля 2018 года также может быть лучшим результатом для февральских поставок в истории "Газпрома".

От редакции: Вот она, подлинная национальная гордость! Вот он, путриотизм! Не отдадим европейский рынок сбыта СПГ проклятым пиндосам - опустошим родимые недра во славу индустрии ЕС, будем покупать сделанные на нашем газу на тамошних заводах изделия, автомобили и прочие изобретения цивилизации, и будем гордиться, что это наш, русский газ. Как там крылато выразился Проханов (полагая, что шутит) - "насущное дело, наполнить лёгкие (заграницы) русским газом". Правда, он шутил про Китай - но что-то не смешно, и туда газок уходит, и в Европу, а родная советская индустрия вымирает, ей газ уже не нужен...

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Чингачгук написал 01.04.2019 15:00
Эта "гордость",похожа на гордость наследника,которому наследство просто "привалило",хотя сам он не ударил палец о палец и не может ничего заработать ни своим умом,ни руками.Однако,то,что США не может конкурировать с Россией в поставках газа на мировой рынок-компенсируется тем,что деньги за проданный газ,так,или иначе-окажутся на подконтрольной штатам территории и никуда "в сторону" все равно не уйдут.А "приоритеты"в сырьевом секторе,тем более,когда деньги все равно "уходят из страны",вместо того,чтобы работать на развитие собственной экономики,это-просто тупая распродажа недр,без надежды на какие-либо перспективы в улучшении экономического положения государства..
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вся правда в том что
это конец эры нефти и газа написал 01.04.2019 14:14
RE: Правда, он шутил про Китай - но что-то не смешно, и туда газок уходит, и в Европу, а родная советская индустрия вымирает, ей газ уже не нужен...
- вся правда в том что Китай уже вовсю продает на али-экспресс ННО генераторы - и еще не понятно сколько времени потребуется чтоб людям понять что газ уже не нужен - взял и зажег эту смесь . И все - тут тебе и тепло и электричество ....
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(без названия)
Житель крайнего Севера написал 01.04.2019 14:00
Европа уже начинает понимать:сегодня США есть, а завтра...
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