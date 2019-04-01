Индексация нищеты прошла успешно, слава силовигархии и Путину лично!

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон предусматривает, что из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера исключают сумму текущей индексации пенсии и ежемесячных выплат. Их будут выплачивать сверх прожиточного минимума, установленного в каждом регионе.

При этом региональные органы Пенсионного фонда должны предоставить денежные выплаты не позднее 1 июля текущего года. В документе отмечается, что доведение уровня пенсий до прожиточного минимума и их последующая индексация «распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года».

В феврале в ходе послания Федеральному собранию Путин поручил проводить индексацию пенсий, после того как их доведут до уровня прожиточного минимума. Он отмечал, что индексация пенсий на 7,05% с 1 января привела к тому, что доходы пенсионеров стали выше уровня прожиточного минимума. По его словам, в связи с этим многим россиянам перестали выплачивать социальные доплаты либо снизили их.

От редакции: Вот уж позорище-то! Экое социальное достижение в 21-м веке на территории СССР замечено: пенсии доводят до прожиточного минимума, и ещё, слава тебе президентег, индексируют куда-то сверх, с верхом то есть насыпают, с похОдом, как говорят торгаши... Ну, просто неслыханная щедрость господ миллиардеров стала на нас изливаться, на будущих пенсионеров! И это всего за полгода счастье привалило после того, как нам же задрали пенсионный возраст - как говорится, пенсия это азартная игра такая, кто доживёт, а кто и пуп надорвёт. Но уж если доживёт - то будет получать прожиточный минимум. Спасибо вам, родные силовигархи! Вот такая идеология в этом, в нашем направлении у правящего класса: пенсия, заработанная "совками" и "постсовками" и должна сводиться к прожиточному минимуму. Что они там и когда начисляли со своих зарплат в Пенсионный Фонд, которым руководит тоже миллиардер Дроздов (с каких таких хлебо миллиардер-то?), это уже не важно. Гламурная Голикова с Путиным в столбик посчитали - и у них получилось уже выше прожиточного минимума по регионам - прогресс, счастье!..

И в этот же день нам с той же гордостью гос-СМИ сообщают, что Газпром по поставкам СПГ в ЕС явно опережает США - то есть газ, принадлежащий по конституции вот этим самым старикам, которым щедрый Путин выплачивает прожиточный минимум и гарантирует даже какие-то надбавки, - этот самый газ миллиардер Миллер успешно продаёт господам европейцам и продавать будет, пока тот не иссякнет. Ну, а старички уж - своей дорожкой, которую им Путин с Голиковой насчитали. От пенсии до пенсии, а там и на погост. В продажах Миллера они явно "не в доле", хотя вот один мой знакомый технократ, увлекающийся историей освоения космоса, тут утверждал, что пенсии стране давно платит Газпром, а новые высокие технологии мы получаем только в обмен на нефть благодаря Роснефти... Не самые глупые из моих друзей, кстати, подобные мифы тиражируют. Что же пониже-то, где пенсия равна прожиточному минимуму? Каким они там богам-силовигархам молятся за счастье "дожития"?

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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