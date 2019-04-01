Матросы НАТО приплыли в Одессу корабли показать и понаблюдать за выборами президента

Два фрегата средиземноморской эскадры НАТО: испанский Santa Maria и канадский Toronto, - ошвартовались в порту Одессы.

Корабли стоят у 18 и 19 причалов морвокзала, сообщает местное издание Думская. Фрегаты открыты для посещения и пробудут в Одессе до вечера 3 апреля, а затем выйдут в море для совместного с ВМС Украины учения PASSEX.

Напомним, группа кораблей НАТО во главе с эсминцем ВМС Нидерландов Evertsen вошла в Черном море 28 марта. Здесь к ним присоединились болгарский, румынский и турецкий фрегаты, после чего флотилия направилась на север. У берегов России корабли разделились: большая их часть направилась в грузинский порт Поти, а испанский и канадский фрегаты сделали заход в Одессу.

А ранее, в феврале президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию относительно намерения Украины вступить в Евросоюз и Североатлантический альянс, сообщает телеканал "112 Украина".

"Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюз и получить план действий по членству в НАТО", - заявил президент.

Закон меняет преамбулу Конституции, устанавливая, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

Материалы по теме:

Британские морпехи готовятся к черноморской вахте

Порошенко подписал закон об интеграции Украины в ЕС и НАТО

Против российского осколка советского флота украинский - что комар слону

Анатолий Баранов: Никаких "пророссийских" кандидатов на Украине нет и быть не может

Расширение НАТО в сторону РФ и наращивание контингента начало беспокоить наш Совбез