Пригожинский "Московский школьник" попробует засудить Навального и ФБК

Компания Евгения Пригожина подала в суд на Фонд борьбы с коррупцией и Алексея Навального. Об этом оппозиционный политик сообщил в своем Instagram.

Информация об иске доступна в картотеке арбитражных дел. Истцом выступает ООО "Московский школьник", а ответчиками - ФБК и Навальный, а также юрист фонда Любовь Соболь и бывшая сотрудница "Московского школьника" Наталья Шилова. Суть претензий в иске не раскрывается.

"ФБК не прекратит расследовать деятельность Пригожина, „Конкорда" и других его компаний. Соболь продолжит представлять интересы родителей пострадавших детей в судах. Никакую информацию мы не удалим и будем и дальше называть вещи своими именами", - говорится в посте Навального.

Ранее в распоряжении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального оказался фотоархив из почти 200 снимков, сделанных еще в 2017 году сотрудницей одной из фирм Пригожина Натальей Шиловой. Женщина, по ее словам, была уволена именно потому, что пыталась обратить внимание на грубые нарушения в работе с пищевой продукцией. На одной из опубликованных фотографий запечатлена открытая консервная банка с зеленым горошком, внутри которой плавает червяк. На другом снимке изображен кусок мяса с зеленоватой субстанцией внутри.

Наталья Шилова решила поделиться шокирующими фотографиями, а также дать интервью ФБК после того, как ее собственный ребенок пострадал от вспышки дизентерии, произошедшей в конце 2018 года. Она рассказала, что "целенаправленно залезла в компанию" Пригожина в 2016 году, поскольку к тому моменту убедилась, что детей в образовательных учреждениях, в том числе ее ребенка, "травят" некачественными продуктами. В одном из пищеблоков было обнаружено мясо с явными признаками порчи, а в другом в качестве ванны для обработки овощей и фруктов использовался унитаз. При этом продукты поставлялись в детские учреждения со всеми необходимыми документами, подтверждающими их высокое качество.

О поставках некачественной пищи в детские учреждения заговорили после того, как в конце 2018 года стало известно о массовом заражении дизентерией в детских садах. Тогда под предлогом распространения ОРВИ закрыли на карантин детский сад при школе номер 2051, но в Сети появилась информация, что речь идет об эпидемии дизентерии, распространившейся как минимум в нескольких детсадах и вызванной некачественными продуктами. На следующий день в СМИ появилась информация о том, что в саду отравились 70 детей. Вскоре на карантин закрыли еще несколько детских учреждений, а в соцсетях появилось сообщение о том, что врачи, осматривавшие пострадавших посетителей детсадов, якобы ставят детям некорректные диагнозы, чтобы скрыть реальную картину происходящего.

Как рассказал отец одного из заболевших детей, с руководителями сада ему удалось увидеться только 14 января 2019 года, и те сказали, что "все в порядке". По его словам, сад не был закрыт, хотя дизентерией были заражены 29 детей. "Ребенка вызывали по телефону в сад срочно со справкой, что он здоров. Хотя он лежал дома с дизентерией", - возмутился мужчина.

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование массового заражения детей. "В течение двух месяцев члены инициативной группы не могут получить информацию о результатах проверки государственными и правоохранительными органами", - говорится в сообщении СПЧ. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в частности, что ситуация с дизентерией в московских детсадах "полностью нормализована".

А мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что "с первого дня держит эту ситуацию под контролем", однако ни разу за все это время не прокомментировал инцидент, вызвав гнев одной из пострадавших родительниц, которая записала для мэра специальное видеообращение. 25 марта Мещанский районный суд Москвы начал слушания по иску о причинении вреда здоровью и компенсации морального вреда на 16 миллионов рублей. В роли истцов выступили родители 32 заболевших детей.

Другое резонансное дело, связанное с бизнесом силовигарха Пригожина, пока зависло: в расследовании убийства съёмочной группы Расторгуева в ЦАР требуется помощь государства. Ещё в январе "охранка" отреагировала на публикацию новых данных о гибели журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). По версии, изложенной на сайте СК РФ, российские власти продолжают настаивать на том, что погибшие журналисты прибыли в ЦАР по туристическим визам, не проходили аккредитацию и не предприняли необходимых мер предосторожности, а в причастности к их гибели обвиняет "Центр управления расследованиями". Кроме того, следователи отрицают связь водителя Бьенвеню Доувокама с органами жандармерии.

Как подчеркивается на сайте, журналисты прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию, а вина в их гибели лежит, в частности, на "Центре управления расследованиями", сотрудники которого предложили им 20 тысяч долларов за съемки фильма.

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