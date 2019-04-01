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Московский листок

В Калуге назревают выступления рабочего класса, задержан член совета МПРА

Опубликовано 01.04.2019 в разделе комментариев 1

кризис рабочий класс калуга бентеллер
В Калуге назревают выступления рабочего класса, задержан член совета МПРА

Член совета МПРА Дмитрий Кожнев сейчас находится в отделении полиции. Его обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия в Калуге (имея в виду пришедших к "Бентеллеру" рабочих Фольксвагена и активистов РСД, выражающих свою солидарность с борьбой профсоюза).

Заводской конвейер полностью остановлен. 

Отметим, что Кожнев в революционном 2012-м году попадал в схожую ситуацию. Тогда, когда вся страна ожидала остановки конвейеров и всероссийской политической стачки, в ноябре сотрудники службы безопасности завода «Пежо-Ситроен» в Калуге избили и незаконно удерживали на территории предприятия работников Межрегионального профсоюза работников автопрома (МПРА) Дмитрия Кожнева и Ольгу Массон.

Нападение произошло, когда профсоюзники раздавали агитматериалы на прилегающей к предприятию автостоянке. Об этом сообщал в своем блоге депутат Государственной думы Илья Пономарев со ссылкой на Д.Кожнева.

Как сообщил активист по телефону, пятеро охранников во главе с неким Виталием Сидоровым попытались «пресечь» общение профсоюзных организаторов с рабочими и распространение газеты «Авторабочий». Бросившись на Дмитрия и Ольгу, они повалили их на землю и начали избивать, разбили мобильный телефон, а затем заблокировали на стоянке.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ББББ написал 01.04.2019 20:36
Фашистский режим на марше! Чему удивляться.
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