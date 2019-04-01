В Калуге назревают выступления рабочего класса, задержан член совета МПРА

Член совета МПРА Дмитрий Кожнев сейчас находится в отделении полиции. Его обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия в Калуге (имея в виду пришедших к "Бентеллеру" рабочих Фольксвагена и активистов РСД, выражающих свою солидарность с борьбой профсоюза).

Заводской конвейер полностью остановлен.

Отметим, что Кожнев в революционном 2012-м году попадал в схожую ситуацию. Тогда, когда вся страна ожидала остановки конвейеров и всероссийской политической стачки, в ноябре сотрудники службы безопасности завода «Пежо-Ситроен» в Калуге избили и незаконно удерживали на территории предприятия работников Межрегионального профсоюза работников автопрома (МПРА) Дмитрия Кожнева и Ольгу Массон.

Нападение произошло, когда профсоюзники раздавали агитматериалы на прилегающей к предприятию автостоянке. Об этом сообщал в своем блоге депутат Государственной думы Илья Пономарев со ссылкой на Д.Кожнева.

Как сообщил активист по телефону, пятеро охранников во главе с неким Виталием Сидоровым попытались «пресечь» общение профсоюзных организаторов с рабочими и распространение газеты «Авторабочий». Бросившись на Дмитрия и Ольгу, они повалили их на землю и начали избивать, разбили мобильный телефон, а затем заблокировали на стоянке.

Новости по теме:

Латвия не отстаёт от Путинской России в притеснении трудящихся

Профсоюз "Жанарту" осудил решение "питерской" Фемиды и солидарен с МПРА

Более десяти миллионов крестьянок ожидает пересмотр 8-часового рабочего дня

Англичане выражают солидарность с требованиями и фотофлешмобом российских учителей

Охрана "Пежо-Ситроен" избила и незаконно удерживала сотрудников профсоюза МПРА в Калуге