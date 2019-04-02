Зеленскому не позавидуешь

Сначала хочу обратить внимание на неприкрытую злобу режимных СМИ России к Зеленскому – они ведь все дружно называют его или «комиком» или «шоуменом», хотя даже тупой баран понимает, что Зеленский в должности президента не юморески будет разыгрывать. Они ведь не называют Порошенко мелким спекулянтом, а Тимошенко видеопрокатчицей, хотя до того, как начать воровать по-крупному и переться в политику, Порошенко спекулировал какао-бобами, а Тимошенко владела салоном по прокату видеофильмов.

Нет, орлы, это вы не политики и журналисты, а цирковые комики, готовые за свой вонючий гонорар намазать себе рожу горчицей. А человека, сумевшего в первом туре разгромно победить конкурентов, надо называть РЕАЛЬНЫМ ПОЛИТИКОМ.

Но гавканье СМИ России заказывают те, кто эти СМИ содержат, а хозяева СМИ России почему недовольны? Ведь Зеленский как бы за сближение с Россией – чего вы плюётесь?

Вот, к примеру, глава комитета по международным делам Совета Федерации Косачёв протявкал, во-первых, что гражданам Украины предлагается выбирать из «пятидесяти оттенков серого». Это понятно, в России граждане вообще ни из чего не выбирают – им предлагается прийти на избирательные участки, а коричневое дерьмо в России и так всплывёт – вне зависимости от того, как пришедшие проголосуют. А тут реально выбирают! Для России это невероятно! Даже шутка есть, украинец спрашивает русского: «Как по-русски будет «второй тур»? Русский задумался: «А в нашем языке таких слов нет».

И, во-вторых, Косачёв также выдавил из себя, хотя мог бы и промолчать: «Итоги первого тура были вполне очевидными». А почему они были очевидными для вас, для Кремля?

Не по той ли причине, по которой вы убрали из президентских выборов 2018 года Навального? Не по той ли причине, что Кремль боится и фамилию Навального произносить? Знаете, что в России тоже не за Навального бы голосовали, а против вас.

Максим Калашников правильно считает, что Зеленский толково готовил свою победу задолго до неё, создавая художественный сериал «Слуга народа» с собой в главной роли, и с со своим видением разрешения украинских проблем. Калашников пишет, и с этим трудно не согласиться: «…Зеленский оказался самой яркой звездой на политических небесах всей Постсоветии. Именно благодаря сметке и изобретательности. Он за годы до начала официальной президентской гонки смог не только начать свою кампанию, но и донести до электората свою программу, свой образ грядущего. Причем в форме увлекательного политического триллера».

Я думаю, что даже в списке кандидатов Зеленский был не один такой, но, тут Калашников прав безусловно, - никто не имел таких медийных возможностей, как Зеленский. В России даже Навальный не имел и не имеет таких условий для пропаганды.

Кроме того, от Зеленского, надо полагать, никто из наших убогих политиков и политологов и убогих политиков и политологов Украины никак не ожидал такой пакости – до самого последнего момента не ожидали дебилы, что Зеленский пойдёт на выборы.

Но Навальный, пусть и не имея возможностей Зеленского, пусть и худо-бедно, и до выборов 2018 года шёл путём Зеленского, и сейчас этим путём идёт – непрерывно ведёт в интернете свою президентскую кампанию. Отсюда и тупой страх Кремля перед Навальным.

Я, безусловно, голосовал бы за Зеленского в силу того, что вижу в нём потенциального слугу народа. Да, он не имеет никакого государственного опыта, скорее всего, никогда и не думал над вопросами того, как руководить государством. Но он видит в народе хозяина Украины, и идёт служить этому хозяину. А Порошенко с Тимошенко, как и Кремль в России, видят в народе быдло, которое предназначено для того, чтобы его грабить. Именно поэтому рабское быдло Украины и России за них и голосует – «мечта рабов: базар, на котором можно купить себе господина» (Ежи Лец).

Ряд обозревателей, скажем, А. Баранов, опасаются, что Зеленского могут убить. Вполне возможно, поскольку никто из «политиков» Украины в идейном плане не способен ничего противопоставить Зеленскому, как и в России Кремль не способен ничего противопоставить Навальному.

Но я думаю, что есть и другой момент – Зеленский, как и Навальный, сам боится своей победы и был бы рад, если бы во втором туре победил Порошенко.

Ну, представьте, вот 21 апреля Зеленский победит окончательно и останется один на один с несколькими тысячами воров своего президентского аппарата и аппарата всех министерств и областей, плюс 450 воров и дебилов в Раде. И любое его решение на благо Украины и во вред их воровской деятельности, они будут топить саботажем, причём, они ведь специалисты – они будут саботировать так, что ты, дилетант в роли их начальника, и не поймёшь, что и как они делают. Годы, в лучшем случае месяцы должны пройти, пока Зеленский начнёт понимать, что там к чему, главное, сумеет понять, на кого в своём аппарате можно положиться.

В январе этого года в своём интервью украинскому интернет-изданию «Фраза» я советовал Зеленскому в качестве программы взять мою и моих товарищей цель – то, за что мы в России были осуждены фашистским судом - поправку в Конституции и закон «Об оценке Президента и членов Федерального Собрания Российской Федерации народом России».

Речь, напомню, вот о чём. На каждых выборах депутатов Рады и президента каждый избиратель кроме бюллетеней с новым составом власти будет получать проект вердикта старому, сменяемому составу власти, в котором будет три строчки: «Достойны поощрения», «Достойны наказания» и «Без последствий». Если большинство избирателей решит отпустить старый состав власти без последствий, то власть оставит свои полномочия как сейчас – без последствий для себя. Если большинство избирателей решит поощрить власть, то президент и (на выборах Рады) каждый член Рады станет Героем Украины. А если избиратели решат «Достойны наказания», то президент (то есть Зеленский) и все до одного депутаты Рады (на выборах нового состава Рады) сядут в тюрьму на срок своего пребывания у власти. Причем, судить власть каждый избиратель будет исключительно по оценке собственной жизни за этот период, и исходя из собственного убеждения в вине и заслугах президента и Рады. И никто избирателю не будет указом в этом вердикте хозяина своим слугам.

После принятия этого закона президент Украины станет единственным в мире реальным слугой своего народа – тем, кого народ реально сможет наказать за нерадивость.

В январе в помянутом интервью я говорил о программе кандидата в президенты, но ненависть народа Украины к зажравшимся уродам у власти такова, что Зеленский побеждает и без этого закона.

Хорошо, победил! А что дальше? А что дальше, я написал выше, - дальше море проблем.

А вот теперь попробуйте представить, что предлагаемый ИГПР ЗОВ закон уже действует на Украине или Зеленский заставил Раду его немедленно принять.

Да, президент Зеленский очень долго будет некомпетентен в государственных делах, но у него никто не отберёт права наказывать свой аппарат, и этот аппарат будет понимать, что Зеленский, ввиду угрозы получения наказания от народа при перевыборах, сам будет самым жестоким образом наказывать чиновников за нерадивость – за такую работу исполнительной власти, которой народ будет недоволен. Если при Порошенко и Тимошенко чиновник может украсть, всего лишь поделившись украденным с Порошенко и Тимошенко, то при принятии такого закона это становиться невозможным – что толку давать президенту его долю, если народ по итогам его правления его посадит на новых выборах, а уже потом с ним, уже сидящим в тюрьме бывшим президентом, следователи разберутся, где, что и как он украл. И ему обычный суд ещё добавит лет 20. Так зачем ответственному президенту ваши взятки?

Я этот закон писал, как бы, «под себя» – то есть, перед тем, как этот закон обдумать, я представлял себя на месте президента, получившего в наследство всё это счастье подчинённых в виде всех этих воров исполнительной и законодательной власти России. И искал варианты - что мне с ними делать?? Где набрать честных чиновников? И в конечном итоге осталось только одно – только внятно дать чиновникам понять, что я – их высший начальник - не с ними, а с народом, и поэтому наказывать их за нерадивость и воровство буду не по-детски.

В существующих условиях мне осталось бы одно – ЗАСТАВИТЬ их служить народу, а для этого они должны понимать, что я не двуличный подонок, а искренне служу народу сам.

Вот в чём Зеленскому и не позавидуешь – должность у него уже есть, а понимания, что на этой должности делать, нет. Или нет ПРАВИЛЬНОГО понимания.