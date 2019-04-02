Индия начинает звездные войны

Противоспутниковые испытания Индии несовместимы с пилотируемыми полетами в космос и угрожают безопасности Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн на выступлении в штаб-квартире ведомства.

В результате уничтожения Индией спутника при помощи противоспутниковой ракеты образовалось не менее 400 фрагментов космического мусора, добавил глава NASA. «Это только те обломки, которые нам удалось отследить. А есть и другие фрагменты, которые могут представлять угрозу для МКС», — сказал он.

МИД России предостерег Индию от участия в гонке вооружений в космосе. В ведомстве подчеркнули, что действия Индии во многом стали результатом деградации в сфере контроля над вооружениями, к чему привела политика Соединенных Штатов Америки. По информации МИД РФ, США занимаются деструктивным расшатыванием всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вашингтон в одностороннем порядке наращивают системы глобальной ПРО и планируют вывести оружие в космос.

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Ну что ж, будущее наступило - звездные войны стали реальностью. Причем к этим звездным войнам готовятся государства, еще вчера считавшиеся странами третьего мира.

Сегодня Индия обладает средствами вывода на орбиту различных объектов, а теперь и средствами сбивать эти орбитальные объекты. Но к тому же Индия является ядерной державой, то есть вполне способна вывести ядерные ракеты на орбиту, что делает ядерный удар из космоса абсоютно неотразимым современными средствами ПВО и ПРО.

Представьте себе, что пусковые установки ядерных ракет вашего потенциального противника размещены всего в 100 километрах от вашей столицы. Что вы сможете противопоставить? Да ничего! Сотню километров ракета пролетает так быстро, что вы не успеете привести в готовность ни одно из ваших средств обороны.

А теперь представьте, что вражеский спутник с ядерными ракетами находится на орбите, на высоте 100 километров над вами. Даже нет никакого видимого взлета ракет - на взлете, когда начинают работать маршевые двигатели, а скорость ракеты еще очень мала, есть возможность засечь пуск и возможность сбить ракету, пока она не набрала высоту и скорость, превратившись в иголку в стоге сена.

Но ракета на спутнике отделяется от него без вспышки, а ее двигатели начинают работать уже после отделения - что вы сможете предпринять, имея на все про все минуту-две?

Собственно, с учетом этого и был подписан в далеком 1967 году "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела" - СССР, США и Великобританией. О таких государствах, как Индия, в то время даже не вспоминали.

А сегодня число ядерных держав заметно выросло, и это не предел. Еще больше стран имеют средства доставки на орбиту. Так что звездные войны не за горами.

А.Б.