Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В России введут пять новых налогов

Опубликовано 02.04.2019 в разделе комментариев 3

В России введут пять новых налогов

Спустя шесть дней после того, как глава правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал не повышать фискальную нагрузку в течение ближайших 6 лет, Минфин предложил обложить россиян пятью новыми налогами, сообщает Коммерсант. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, о налоге с операторов связи и гостиничном сборе.

По данным издания, Минфин готовил этот законопроект более года. В начале марта ведомство объявило, что документ предполагается внести в правительство в ближайшее время.

Против этого законопроекта выступил бизнес. По мнению экспертов, такое нововведение вызовет увеличение фискальной и административной нагрузки. На съезде РСПП 14 марта предприниматели обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не торопиться включать "неналоги" в Налоговый кодекс.

Напомним, с 1 апреля вступил в силу закон, согласно которому импортный племенной скот, птица, куриное яйцо, животные масла и их фракции, импортируемые супы и бульоны, содержащие мясо и мясопродукты теперь будут облагаться НДС по ставке 20% вместо 10%. В два раза выше становится налог на корма для животных - кошек, собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, а также для декоративных грызунов и рептилий. Эксперты прогнозируют значительный рост цен в магазинах.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
государство это ОПГ
эюя написал 02.04.2019 10:38
государство облагает налогами свою инфляцию которую само же создает посредством печати новых(фальшивых) денег - денежная масса постоянно растет вот и гос-во облагает ее налогами... то что у вас конкретно нет денег грабителя не интерисует - холоп плоти нолог... Государство это ОПГ которое грабит население - еще больше нищеты и еще больше расслоения доходов.
Ответить
гауляйтер раздухарился не на шутку
получил написал 02.04.2019 09:58
от пиндосов картбланш.
Ответить
Терпим оккупантов?
-Что это? написал 02.04.2019 09:40
Тогда,чего ж им не быть столь изобретательными в придумывании "налогов"?!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зеленский напророчил себе судьбу еще 3 года назад
Зеленский напророчил себе судьбу еще 3 года назад
01.04.2019
Игорь Стрелков о Зеленском, Охлобыстине и Пореченкове
Игорь Стрелков о Зеленском, Охлобыстине и Пореченк...
02.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Детские игрушки в РФ могут подорожать на 20% (0)
Росстат: 23% россиян живут без канализации (1)
Минфин ожидает снижение роста зарплат и повышение курса доллара до 74 рублей (0)
Оппозиция готовится к поражению на сентябрьских выборах в Москве (1)
Россия выдаст Белоруссии новый кредит в 600 млн долларов (0)
В России введут пять новых налогов (3)
Индия начинает звездные войны (4)
Зеленскому не позавидуешь (9)
Родная силовигархия выделила по линии Роснефти Кате Тихоновой 28 миллионов (5)
Пригожинский "Московский школьник" попробует засудить Навального и ФБК (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Упрямы, сухие и злые ингуши
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: ПРАВДА.info - В Ленинграде ожидается выступление "Эшелона" с новым вокалистом (видео)
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Заранее готовимся проиграть выборы
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Евразийский союз
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Звездные войны начинают слабые против сильных
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss