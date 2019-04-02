В России введут пять новых налогов

Спустя шесть дней после того, как глава правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал не повышать фискальную нагрузку в течение ближайших 6 лет, Минфин предложил обложить россиян пятью новыми налогами, сообщает Коммерсант. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, о налоге с операторов связи и гостиничном сборе.

По данным издания, Минфин готовил этот законопроект более года. В начале марта ведомство объявило, что документ предполагается внести в правительство в ближайшее время.

Против этого законопроекта выступил бизнес. По мнению экспертов, такое нововведение вызовет увеличение фискальной и административной нагрузки. На съезде РСПП 14 марта предприниматели обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не торопиться включать "неналоги" в Налоговый кодекс.

Напомним, с 1 апреля вступил в силу закон, согласно которому импортный племенной скот, птица, куриное яйцо, животные масла и их фракции, импортируемые супы и бульоны, содержащие мясо и мясопродукты теперь будут облагаться НДС по ставке 20% вместо 10%. В два раза выше становится налог на корма для животных - кошек, собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, а также для декоративных грызунов и рептилий. Эксперты прогнозируют значительный рост цен в магазинах.