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Московский листок

Оппозиция готовится к поражению на сентябрьских выборах в Москве

Опубликовано 02.04.2019 автором Александра Андреева, депутат МО Лефортово в разделе комментариев 1

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Оппозиция готовится к поражению на сентябрьских выборах в Москве

По случаю выборов в Мосгордуму опять поднялся вой: нельзя голосовать / нужно голосовать только за демократов / коммунистов / какие-то там еще политические конструкты.

Граждане, вы в своем уме? Какие, к черту, общеполитические конструкты, городские праздники, шарики и тому подобная ерунда?

Наш город уничтожают. Уничтожают наше древнюю историю, нашу историческую идентичность. Уничтожают нашу природу. Втыкают человейники. Получают деньги на уничтожании нашего здоровья реагентами.

Какие шарики, какие праздники? Какие обсуждения дел давно минувших дней?

Нужно оборонять город от фашистов. А не цвета флагов обсуждать.

Есть ровно две категории кандидатов в Мосгордуму: те, которые умеют яростно и эффективно защищать Москву и москвичей от уничтожения строительной мафией и слившимися с ней в экстазе чиновниками, и все остальные.

В избирательном округе должен быть ровно один кандидат - защитник города. Только там можно противостоять строительной мафии. Какой у этого кандидата флажок - это в нашей реальности дело личного вкуса.

От редакции: Весьма здравая мысль о том, что разные по политическим взглядам кандидаты в депутаты должны бы объединиться под одним лозунгом - спасения города от безумной и корыстной власти. Но есть одно "но" - даже получив серьезное представительство в будущей Мосгордуме, разрозненные и разнонаправленные градозащитники уже в городском парламенте никогда между собой не договорятся, и уж тем более не объединятся.

Мы это уже многократно проходили в истории нашего города. Можно привести примеры успешных для оппозиции выборов в муниципалитетах, так практически нигде и не закончившиеся формированием уверенного большинства. А можно вспомнить и последний Моссовет, где оппозиция была в абсолютном большинстве, но так ни разу не смогла даже городского бюджета принять, и была разогнана в 1993-м.

Есть предположение, что и на этот раз оппозиция имеет шанс потеснить власть на выборах в Мосгордуму, но реализовать свою победу не сумеет.

Весьма обнадеживающе выглядели заявления от имени КПРФ после выборов мэра столицы прошлой осенью - мол, партия выдвинет коалиционный список, куда войдут в большом количестве представители левых организаций и отдельные знаковые персоны. По крайней мере хотя бы на левом фланге оппозиция имела бы шанс составить в будущем городском парламенте большую дееспособную фракцию.

Но пока что заявлено о выдвижении 28 кандидатов из 45 возможных, из которых "коалиционными" являются человека два... То есть те левые, что намерены идти на выборы, пойдут мимо КПРФ - или не пойдут вообще. Скорее всего не изберут никого из них - да и от списка КПРФ реальные шансы у троих человек, не более. По крайней мере так хотят в правительстве города, а противопоставить этому "хотению" пока нечего.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Заячий ник написал 02.04.2019 10:42
В борьбе огребешь (с) ты право свое!
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