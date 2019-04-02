Россия выдаст Белоруссии новый кредит в 600 млн долларов

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн, заявил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам.

"В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до 600 млн долларов США. Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам", - заявил чиновник.

По словам министра финансов, в настоящее время ведутся необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры.

Напомним, на начало 2019 года, размер внешнего государственного долга Беларуси составил 16,9 миллиарда долларов. В 2018-м Минск привлек внешние госзаймы на сумму более 2,353 миллиарда долларов, из которых 879,1 миллиона долларов поступили от правительства и банков России.