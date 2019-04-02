Минфин ожидает снижение роста зарплат и повышение курса доллара до 74 рублей

Темпы роста реальных зарплат россиян снизятся с 6,8% в 2018 году до 2,4% в 2019-2024 годах. Об этом говорится в "Бюджетном прогнозе Российской Федерации на период до 2036 года", который подготовило Министерство финансов РФ.

По данным министерства, в 2025-2030 годах этот показатель вырастет до 2,7%, а к 2031—2036 году вновь снизится до 2,6%, пишет RNS.

"Темпы роста заработных плат в реальном выражении будут близки к темпам роста производительности труда - в среднем порядка 2,5 процента в год в период с 2019 по 2036 год", - говорится в документе.

Согласно консервативному прогнозу, темпы реальных зарплат россиян в 2019-2024 годах составят 2,1%, затем вырастут до 2,6% в 2025-2030 и вновь снизятся до 2,5% в 2031-2036 годах, следует из документа Минфина.

Также Минфин ожидает, что курс рубля к доллару в период с 2019 - 2024 годы составит 65,1 рублей за доллар, в 2025 - 2030 годах он вырастет до 70,7 рублей за доллар, а в период с 2031 по 2036 годы будет равен 74,1 рубля за доллар.

Согласно консервативному прогнозу, среднее значение курса рубля к доллару в 2019 - 2024 годах составит 67,9 рубля за доллар, в 2025 - 2030 годах - 71,5 рубля за доллар , в 2031 - 2036 году - 74,1 рубля за доллар.