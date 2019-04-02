Росстат: 23% россиян живут без канализации

Пятая часть россиян (22,6%) не имеет доступа к централизованной канализации. Большинство из них (16,8%) до сих пор пользуются системой выведения труб в выгребные ямы. Еще у 5,8% россиян система канализации вообще отсутствует. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

У россиян, живущих в сельской местности, централизованная канализация отсутствует в 66,5% случаях. В городах ситуация заметно лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к централизованной системе канализации.

Отмечается, что самая высокая доля отсутствия доступа к центральной канализации (40,9%) наблюдается среди многодетных семей (с тремя и более детьми). Из них 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% канализация вовсе отсутствует.

По данным Росстата, ситуация с удобствами в России немного улучшилась по сравнению с предыдущими годами. В 2016 году канализация отсутствовала у 23,6% населения.

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На самом деле проблемой являются те 9 процентов горожан, что живут без канализации - все-таки канализация появилась в городах еще в античную эпоху, и за столько лет можно было бы довести уровень охвата ей горожан и до 100 процентов. Города с выгребными ямами - это просто не города.

А вот жители деревень часто в централизованной канализации просто не нуждаются.

Другое дело, что покосившийся сортир, как на картинке, вовсе не обязательный атрибут индивидуальной системы утилизации сливных вод. Существуют септики или, на худой конец, бетонные выгребные ямы. А сам сортир может при этом быть организован вполне по-европейски.

Но в деревнях может и централизованного водопровода не быть, и тут уж ватерклозет никак не организуешь. И тогда на помощь приходит старинная система люфт-клозета - в Европе такой можно увидеть, например, в в замке города Турку. А однажды видел такой люфт-клозет на заставе в Таджикистане, так высота "люфта" на ущельем была метров четыреста, не меньше... Нужник так и висел над пропастью.

Так что всяко бывает. В Крыму, например, нередко выводят канализационные трубы прямо в море, и это допускается санитарными нормами.

Да и что вообще за проблема? Вон Роскосмос скоро запустит медицинский трамвай со всеми удобствами. Наверно, можно будет и нужду в этом трамвае справить...

А.Б.