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Московский листок

Детские игрушки в РФ могут подорожать на 20%

Опубликовано 02.04.2019 в разделе комментариев 1

Детские игрушки в РФ могут подорожать на 20%

Детские игрушки в России могут подорожать на 20% из-за разработанного Минпромторгом законопроекта о введении социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для этой категории товаров, пишут "Известия".

Такие меры, по данным министерства, необходимы для "обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий".

Поручение разработать законопроект в конце прошлого года дала вице-премьер Татьяна Голикова. Какие именно органы власти и в каком порядке будут проводить экспертизу, в законопроекте не определено — это должно быть установлено подзаконными актами после принятия документа.

"Реализация нормы может привести к удорожанию продукции, повышению временных и финансовых издержек производителей и импортеров, увеличению бюджетных расходов на осуществление полномочий по экспертизе органами государственной власти", - говорится в отзыве Минэкономразвития на проект.

В заключении ведомства отмечается, что ассортимент игрушек постоянно обновляется: производитель может выпускать до 20 новинок в месяц, каждую — в нескольких размерах и цветах. Соответственно, при стоимости экспертизы даже в 10 тыс. рублей расходы составят около 200 тыс. рублей в месяц.

По словам президента Ассоциации индустрии предприятий детских товаров, (АИДТ) Антонины Цицулиной, удорожание игрушек из-за введения экспертизы составит не менее 20%. Сама процедура обойдется недорого — от 5 до 15 тыс. рублей. Значительнее будут расходы, связанные со сроками ее проведения — как правило, это занимает около двух-трех месяцев, и всё это время товар необходимо хранить на складе, что стоит денег. Кроме того, некоторые игрушки перестанут быть актуальными за время проведения экспертизы, считает эксперт.

Она также усомнилась и в объективности проведения экспертиз: пока нет ясности, согласно каким критериям можно определить, "правильная" игрушка или же нет.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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РодителЯ разучились делать игрушки своими руками. И детей НИЧЕГО делать руками не научат, как в свое
время их не научили. написал 02.04.2019 12:18
Хреновод
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