Время идеологий прошло

Давно собирался посмеяться на «идеологиепоклонставом». Мол, стоит выработать новую идеологию для Руси, стоит (цитирую читателя) Фурсову и Клесову потрудиться – и все в ажуре. Все вдохновятся – и страна как понесется вперед!

Только посмеюсь в ответ. В РФ никакой единой идеологии не появится. Власть сама ее выработать не в силах, а все негосударственные попытки ее создать окажутся потопленными в безвестии. И в нарастающей дебилизации масс.

***

Максим Калашников пишет все это на основании почти 27-летнего личного опыта и наблюдения за состоянием масс. Сам я могу положить перед вами плоды своей работы – от коллективной «Русской доктрины» 2005 года до ряда книг (личных и с соавторами), в которых содержится и идеология, и образ грядущего. Тут вам и цикл «Третий проект», и «Будущее человечества» (теория будущего Нейромира в обоих), и «Сверхчеловек говорит по-русски», и еще ряд работ. Аналогичные труды естьи у других – не страдаю мегаломанией.

Но все это тонет в горах информационного мусора и в отупении социума, в его неспособности что-то воспринимать. Потому в будущем все решит сила и умение работать с массами на религиозном уровне, под стать скатыванию в состояние ново-средневековой черни, под стать смерти логического и критического мышления. Пришло время чудовищных упрощений и диктата.

***

Любая честная и проработанная идеология – это большой объем текста, требующего изрядной образованности читателя. Такого читателя больше нет. Все, образовательный уровень СССР остался в прошлом. Мы имеем массы (да и верхи тоже). Которые:

- не в силах осмыслить большие тексты, все более поражаемые функциональной неграмотностью;

- текст больше двух страничек не удерживается в их сознании, они забывают то, что содержится уже в первом абзаце, дочитав вторую страничку до конца, они не могут проследить логическую связь между абзацами;

- культура чтения вообще уходит, вдумчиво читают все меньше, все больше переходя на картинки, короткие видео и примитивные мемы, в чем идет скатывание уже в первобытное «картиночное» сознание;

- мышление становится не рациональным, а догматическим и религиозным (рациональные аргументы не воспринимаются, все сводится к «верю – не верю»);

- люди не в силах больше воспринимать большие тексты, поскольку цифровая эра ведет к рассеянности внимания, к поверхностности, к «клиповости» мышления, к неумению видеть элементарные взаимосвязи;

- социальные сети исключают какой-либо рациональный дискурс, в них все моментально вырождается в ненависть и перекидывание примитивными догмами, штампами, шаблонами-клише;

- массы не желают напрягать извилины, им надо, чтобы их все время развлекали и подтверждали их умственные клише, они хотят шоу.

***

Но это еще полбеды. Другая состоит в том, что общество раскололось на множество островов. У каждого – свой язык и не совпадающая с прочими картина мира. Они одни и те же слова воспринимают совершенно по-разному. И если от одного текста от восторга подпрыгивает один островок социума, то остальные заходятся в злобе и ненависти. Все, относительной однородности начала ХХ века и следа больше нет. На все это накладывается элементарное невежество.

Поясню на простом примере. Вроде бы все мы формально изъясняемся на одном русском языке. Максим Калашников употребляет слово «протекционизм», ибо обладает качественным имперско-советским образованием и отлично знает, что это – экономический национализм с гаммой давно опробованных мер. Но в комменты приходит придурок, кторый считает, будто протекционизм – это блат, это помощь родственникам и своим в бизнесе и в государственной карьере. Он просто необразован и подобен пикулевским торговкам, которые рассуждают: «Оп, у нас консерваторию в городе построили! Значит, мясные консервы теперь подешевеют!»

Все это усугубляется демагогами, играющими на растущей умственной дегенерации масс. Например, Максим Шевченко несет бред о том, что в РФ существует фашистское «корпоративное государство», ибо в нем всем правят корпорации. Хотя демагог должен бы знать, что вернее называть корпоративное государство «государством профессиональных союзов», государством цехов. Именно в таком (а не в нынешнем, «бизнесовом») понимании слова Муссолини и предлагал строить государство. Но тут Шевченко уподобляется той бабке, что ждала консервов из консерватории.

Современные расеяне тоже похожи на тех самых бабок. Наложите на это разрушение и загаживание языка (замена ИМЕЮЩИХСЯ слов на иностранный воляпюк). Какого хрена расеяне стали говорить «локация» вместо «местоположение»? Или «пролонгировать» вместо «продлить», а «тестировать» - вместо «испытывать»? Это еще больше запутывает взаимопонимание. Добавьте к этому еще и гигантский объем текстов в Интернете, особенно от полумных и резонеров. Огромный объем галиматьи топит толковые тексты и вызывает ступор. То есть, люди перестают что-либо воспринимать вообще.

Наконец, в РФ господствует страшная тенденция. Люди не желают говорить о будущим. Они почти полностью обращены в прошлое, прошлое и еще раз в прошлое. Они будут до последнего издыхания бить друг другу морды по поводу Сталина или Николая Второго, до дыр мусолить историю – но ни черта не думать по поводу того, что делать сегодня и как строить Будущее. Это – черта Средневековья. Тогда считалось, что ничего изобретать не надо, что все уже придумано – и надо до бесконечности толковать тексты Аристотеля и отцов церкви,

Вы еще ждете появления Большой Единой Идеологии, которая вдохновит и завоюет большинство? Ну, ждите… До второго пришествия.

***

Сделаем практические выводы.

Итак, все решит тот, кто будет обладать силой и возможностями. Тот, кто сможет взять на содержание активистов, раздавать им приказы и задания – и наказывать за неисполнение оных. Тот, кто обладает мощным аппаратом передачи своей пропаганды и массового ввинчивания своих нехитрых догм в мозги низов. Нет таких возможностей – туши свет. Твоих интеллектуальных трудов никто не заметит в информационной грязной пене и во всеобщем отупении. И не надо думать, будто «элита» ими вдохновится: она тоже читать не любит.

Идеология должна сводиться к набору простых догм и штампов (выродившиеся мозги иного не воспримут), к катехизисам, к набору зрительных образов и интересных клипов. Масса в цифровую эру упрощаются, сие видно и по левакам, и по либералам. Первые орут: «Только социализм!», не имея ни малейшего представления о том, каким он должен быть и как его строить в условиях провала РФ в ДОИНДУСТРИАЛЬНУЮ эру. Вторые просто призывают делать «как на Западе», хотя гамма западного опыта крайне широка. (На Западе были аналоги и нынешней путинской модели, один Луи-Наполеон во Франции чего стоит). Так что важнейшими для нас видами искусств (для управления массами) являются кино и цирк.

Чандалу можно убедить в чем угодно силой внушения – хоть в том, что снег черный, а слоны – летают. Чандала все более и более инфантильна: ее можно убедить в том, что законы экономики можно нарушать. Чандала больше верит в красивую форму, обертку, но не понимает содержания. Что блестяще доказал Путин («У нас олимпиада, как в СССР? Значит, возрождение произошло»). То есть, и в будущем можно манипулировать видимостями да имитациями – обыватель сие скушает.

Миром будет править меньшинство, которое сохранило возможность рационально мыслить, читать книги, видеть тенденции и взаимосвязи. Увы, это так – от этого никуда не деться. При этом такое меньшинство должно обладать средствами массового внушения и технологиями вождения чандалы с помощью иногда меняющихся штампов-догм, мод, поветрий и постановки промежуточных целей-аттракторов для низов. Управление глупостью и заблуждениями, постановка иллюзий и миражей – знамение нынешней эры.

Нужны неимоверные усилия для того, чтобы превратить толпу жвачно-слабоумных инфантилов в Людей, и как это сделать (с чего начать), Максим Калашников уже писал. Позвольте не повторяться. Только после такой тяжелейшей работы возможно появление Большой Идеологии.

Ну, а вы можете ждать появления оной в теперешней ДОИНДУСТРИАЛЬНОЙ, неосредневековой помойке. До морковкиного заговенья. Я же намерен просто действовать.