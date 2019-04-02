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Московский листок

Анатолий Баранов: Если закон вдруг перестанет работать, то потеряете всё

Опубликовано 02.04.2019 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Анатолий Баранов: Если закон вдруг перестанет работать, то потеряете всё

Дал комментарий "Свободной прессе".

По информации газеты «Коммерсант», суммарные обязательства по ОПС (обязательному пенсионному страхованию) шести крупнейших негосударственных фондов за 2018 год выросли всего на 2,7%. С учетом оценочных результатов фондов «Открытие» и «Будущее», отказавшихся раскрыть данные, средневзвешенная доходность составляет 1,7%. Это в 2,5 раза ниже инфляции, которая за год составила 4,3%. 

Подобные экономические «успехи» касаются почти 35 млн. человек, которые формировали в этих фондах свою накопительную пенсию.

По мнению главного редактора портала ФОРУМ. мск Анатолия Баранова, лишь жесткие правила могут удержать НПФ от превращения в финансовую пирамиду МММ.

— Само по себе существование пенсионных фондов — это возможность для граждан как-то минимизировать потери своих пенсионных накоплений от инфляции. Никакого другого смысла для граждан в пенсионных фондах нет. Но для владельцев этих фондов смысл в том, чтобы привлечь относительно недорого деньги граждан и заработать на их вложении дополнительные деньги. Сюда добавим и собственные расходы самих фондов — зарплата сотрудников, аренда помещений, офисные расходы и так далее.

Без достаточно высокой прибыльности инвестиций смысл пенсионного фонда, особенно негосударственного, абсолютно теряется. Это не благотворительная организация, несмотря на то, что сотрудники будут вести себя так, будто весь смысл их жизни в том, чтобы повысить доходность ваших сбережений. Однако посмотрите на их машины, на их вполне приличные костюмы — все это в том числе и из ваших денег. А у владельца НПФ может и личный самолет где-то припаркован…

— Вот и задумаешься, а надо ли доверять свои кровные «дяде»

— Отдавая деньги в НПФ, вы предполагаете, что некие профессионалы обойдутся с вашими деньгами несколько лучше, чем вы сами, допустим, просто разместив свои деньги на счету в банке или купив акции. Естественно, пропорционально ожидаемым доходам, возрастает и риск — кстати, оценивая риски, не забудьте присовокупить к ним интересы самого НПФ. Чем это отличается от МММ или любой другой пирамиды? Тем, что по закону вы рискуете не основной суммой взноса, а только процентами с нее.

Но если закон вдруг перестанет работать, то потеряете всё. Но ведь и проценты — это тоже серьезная может быть сумма, тем более, что НПФ по определению ориентируются на «медленные» деньги — до пенсии вам, допустим, далеко еще… Но если экономика не растет, откуда возьмутся выгодные инвестиционные проекты, дающие прибыль выше инфляции?

Чудеса случаются, но редко и не со всеми. И те, кто занимаются такими чудесами, уж точно привлекают деньги пусть и в более рискованных, но более масштабных источниках, чем пенсионные накопления. Что же такое НПФ? Ну, вот сейчас, когда они показали доходность ниже инфляции (а кто-то и прямые убытки), мы это и увидим. Даже интересно, как, не залезая в основной капитал, можно эти убытки покрыть, да еще и выполнить свои обязательства перед клиентами.



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