Правительство признало стариков угрозой для бюджета

Минфин назвал старение населения основным риском для бюджетной системы до 2036 года. Об этом говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе до 2036 года, который был принят в понедельник правительством, пишут "Ведомости".

По прогнозам министерства, за 17 лет число женщин в возрасте до 55 лет и мужчин до 60 сократится на 2,7 млн человек, в основном в течение ближайших пяти лет, а людей старшего возраста, напротив, вырастет более чем на 5 млн. Проблема остается актуальной, несмотря на повышение пенсионного возраста с 2019 г.: до 65 лет – для мужчин и 63 – для женщин. Минэкономразвития ждет, что за счет реформы число занятых людей вырастет на 1,8 млн человек к 2024 г., но сокращения это не восполнит.

Чтобы справиться с демографическими рисками, правительство планирует изучить опыт других стран. Рассматриваются несколько возможных вариантов: ужесточение условий для досрочного выхода на пенсию, реформа здравоохранения, предусматривающая ограничение бесплатной помощи, и поэтапное сокращение социальных выплат и льгот.