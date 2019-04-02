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Московский листок

Правительство признало стариков угрозой для бюджета

Опубликовано 02.04.2019 в разделе комментариев 5

Правительство признало стариков угрозой для бюджета

Минфин назвал старение населения основным риском для бюджетной системы до 2036 года. Об этом говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе до 2036 года, который был принят в понедельник правительством, пишут "Ведомости".

По прогнозам министерства, за 17 лет число женщин в возрасте до 55 лет и мужчин до 60 сократится на 2,7 млн человек, в основном в течение ближайших пяти лет, а людей старшего возраста, напротив, вырастет более чем на 5 млн. Проблема остается актуальной, несмотря на повышение пенсионного возраста с 2019 г.: до 65 лет – для мужчин и 63 – для женщин. Минэкономразвития ждет, что за счет реформы число занятых людей вырастет на 1,8 млн человек к 2024 г., но сокращения это не восполнит.

Чтобы справиться с демографическими рисками, правительство планирует изучить опыт других стран. Рассматриваются несколько возможных вариантов: ужесточение условий для досрочного выхода на пенсию, реформа здравоохранения, предусматривающая ограничение бесплатной помощи, и поэтапное сокращение социальных выплат и льгот.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Каркуша написал 02.04.2019 13:32
Видимо придется снова брать Зимний и Кремль. А куды деваться?
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Re: Правительство признало стариков угрозой для бюджета
особенно написал 02.04.2019 13:27
старика Владимира Владимировича!
Очень токсичный старикашечка.
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не хотелось
бы на старости написал 02.04.2019 13:10
съесть когонибудь из "успешных законопринимателей"
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(без названия)
La Terrible написал 02.04.2019 12:54
Для женщин возраст подняли до 60 лет, а не до 63-х - или уже после 1 апреля переиграли?
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Правительство признало стариков угрозой для бюджета
фу как противно написал 02.04.2019 12:54
Правительство признало стариков угрозой для бюджета - а сами что не будут в возрасте ли их к тому времени сметут?
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