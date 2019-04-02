Бывшие топ-менеджеры "МиГ" и "Туполев" получили реальные сроки за аферу с недвижимостью на 800 млн рублей

Суд вынес приговор экс-генеральному директору ОАО "МиГ-РосТ" Алексею Озерову и бывшему вице-президенту ПАО "Туполев" Егору Носкову. Как передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, топ-менеджеры получили 9,5 и 8 лет тюрьмы соответственно за мошенничество, легализацию денежных средств, полученных в результате злоупотребление полномочиями.

Суд установил, что в 2004-2011 годы обвиняемые "в составе организованной группы совершили мошенничество с объектами дорогостоящей недвижимости» и «при заключении договора аренды земельного участка в Москве» компании «МиГ-РосТ», а также «мошенничество в отношении «РСК «МиГ» на сумму 200 млн рублей».

В СК России отметили, что общий ущерб государству и АО «РСК «МиГ» от действий организованной группы составил около 800 миллионов рублей.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемых, стоимость которого позволит возместить причиненный ущерб в полном объеме.

Расследование уголовного дела в отношении иных бывших высокопоставленных руководителей предприятий авиационной отрасли, которые находятся в международном розыске, продолжается.