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Московский листок

Бывшие топ-менеджеры "МиГ" и "Туполев" получили реальные сроки за аферу с недвижимостью на 800 млн рублей

Опубликовано 02.04.2019 в разделе комментариев 1

Бывшие топ-менеджеры "МиГ" и "Туполев" получили реальные сроки за аферу с недвижимостью на 800 млн рублей

Суд вынес приговор экс-генеральному директору ОАО "МиГ-РосТ" Алексею Озерову и бывшему вице-президенту ПАО "Туполев" Егору Носкову. Как передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, топ-менеджеры получили 9,5 и 8 лет тюрьмы соответственно за мошенничество, легализацию денежных средств, полученных в результате злоупотребление полномочиями.

Суд установил, что в 2004-2011 годы обвиняемые "в составе организованной группы совершили мошенничество с объектами дорогостоящей недвижимости» и «при заключении договора аренды земельного участка в Москве» компании «МиГ-РосТ», а также «мошенничество в отношении «РСК «МиГ» на сумму 200 млн рублей».

В СК России отметили, что общий ущерб государству и АО «РСК «МиГ» от действий организованной группы составил около 800 миллионов рублей.

Следователи наложили арест на имущество обвиняемых, стоимость которого позволит возместить причиненный ущерб в полном объеме.

Расследование уголовного дела в отношении иных бывших высокопоставленных руководителей предприятий авиационной отрасли, которые находятся в международном розыске, продолжается.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик2119 написал 02.04.2019 15:36
Эти Придурки не поделились с сортирным Карликом?
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