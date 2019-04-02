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Московский листок

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Петербурге

Опубликовано 02.04.2019 в разделе комментариев 0

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Петербурге

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службе скорой помощи.

"В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.

По его словам, взрыв произошел во время занятий в одном из учебных корпусов академии. "Взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий. Возможно, сдетонировал боеприпас", - сказал источник.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщает, что в результате взрыва обрушился лестничный пролет со второго на первый этаж. Оказались заблокированы около 20 человек.

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского — один из крупнейших военных вузов страны. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил, других видов и родов войск, а также федеральных органов исполнительной власти.

 



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