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Московский листок

Ярославские СМИ заставили удалить новость об оскорбляющем Путина граффити

Опубликовано 02.04.2019 в разделе комментариев 1

Ярославские СМИ заставили удалить новость об оскорбляющем Путина граффити

Генпрокуратура РФ впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора добиться удаления из ярославских СМИ новости о граффити, оскорбляющем президента Владимира Путина, сообщает TJournal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о надписи, которая появилось на колонах ярославского управления МВД в ночь на 31 марта. Автор граффити в грубой форме назвал главу государства представителем нетрадиционной сексуальной ориентации: "Путин ***". Позже, слово, которым неизвестный охарактеризовал президента, закрасили.

По данным издания, несколько ярославских СМИ уже удалили данную новость, но утверждают, что не получали официальных запросов от Роскомнадзора.

В свою очередь, издание «Яркуб» в своём Telegram-канале сообщило, что Роскомнадзор дважды обращался к нему с просьбой удалить материал о граффити. "Роскомнадзор попросил нас удалить «новость по ссылке». Дважды. Сначала это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Потом на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент — «делом занимается федеральное ведомство». Мы рассматриваем ситуацию как акт цензуры, причём абсолютно безосновательной. От ответа на вопрос, какие законы мы нарушили, глава ярославского Роскомнадзора уклонился", - отметили в издании.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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А где грань между точной характеристикой и т.н. оскорблением?
СОТНИК написал 02.04.2019 16:08
Если какой нибудь чел - жалкая, ничтожная, презренная живность, причем, убеждал в этом ДЕСЯТКИ ЛЕТ, то как нужно его назвать?
Харьковские болельщики умнее всех расейцев?
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