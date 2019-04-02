Госдума разрешила россиянам охотится с луком и стрелами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает россиянам охотиться с луком. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Авторами инициативы стали депутаты от "Единой России" Эрнест Валеев и Владислав Резник. "Народные" избранники предложили определить в законе понятия охотничьего стрелкового метательного оружия, лука и стрел и регламентировать их покупку и использование для охоты. Ранее лук можно было использовать только для занятий спортом.

"Предлагаемая законопроектом легализация луков в качестве охотничьего оружия самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы", - отмечают авторы законопроекта.

Согласно документу, владельцы охотничьих луков должны будут проходить подготовку, и изучать правила обращения с оружием. Луки предлагается продавать без лицензии тем, у которых есть охотничьи билеты, а также разрешение на хранение и ношение оружия. Приобретенное оружие подлежит регистрации в Росгвардии в течение двух недель после покупки.

Против легализации охоты с луком выступают зоозащитники. Они указывают на то, что такая охота позволяет убивать животных бесшумно, что дает человеку больше преимуществ.