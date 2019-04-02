Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Госдума разрешила россиянам охотится с луком и стрелами

Опубликовано 02.04.2019 в разделе комментариев 3

Госдума разрешила россиянам охотится с луком и стрелами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает россиянам охотиться с луком. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Авторами инициативы стали депутаты от "Единой России" Эрнест Валеев и Владислав Резник. "Народные" избранники предложили определить в законе понятия охотничьего стрелкового метательного оружия, лука и стрел и регламентировать их покупку и использование для охоты. Ранее лук можно было использовать только для занятий спортом.

"Предлагаемая законопроектом легализация луков в качестве охотничьего оружия самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы", - отмечают авторы законопроекта.

Согласно документу, владельцы охотничьих луков должны будут проходить подготовку, и изучать правила обращения с оружием. Луки предлагается продавать без лицензии тем, у которых есть охотничьи билеты, а также разрешение на хранение и ношение оружия. Приобретенное оружие подлежит регистрации в Росгвардии в течение двух недель после покупки.

Против легализации охоты с луком выступают зоозащитники. Они указывают на то, что такая охота позволяет убивать животных бесшумно, что дает человеку больше преимуществ.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
человек самое вредное животное
эюя написал 02.04.2019 21:39
люди не трогайте животных а убивайте друг друга
Ответить
(без названия)
kirilis написал 02.04.2019 21:04
А еще лучину надо разрешить взамен лампочки.
Ответить
вполне логично
kerg написал 02.04.2019 21:02
после того как россиянам разрешили собирать валежник, почему б не разрешить охотиться с луком
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Зеленский напророчил себе судьбу еще 3 года назад
Зеленский напророчил себе судьбу еще 3 года назад
01.04.2019
Игорь Стрелков о Зеленском, Охлобыстине и Пореченкове
Игорь Стрелков о Зеленском, Охлобыстине и Пореченк...
02.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума разрешила россиянам охотится с луком и стрелами (3)
Ярославские СМИ заставили удалить новость об оскорбляющем Путина граффити (4)
Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Петербурге (3)
Бывшие топ-менеджеры "МиГ" и "Туполев" получили реальные сроки за аферу с недвижимостью на 800 млн рублей (1)
Правительство признало стариков угрозой для бюджета (9)
Анатолий Баранов: Если закон вдруг перестанет работать, то потеряете всё (5)
Время идеологий прошло (25)
Детские игрушки в РФ могут подорожать на 20% (1)
Росстат: 23% россиян живут без канализации (6)
Минфин ожидает снижение роста зарплат и повышение курса доллара до 74 рублей (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Н-даааа!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Выборы на Украине: Зеленский и все остальные
Максим Калашников Максим Калашников: Почувствуйте разницу в подходе к делу: Кремля и штата Нью-Йорк
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Упрямы, сухие и злые ингуши
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Упрямые, сухие и злые ингуши
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss