Силовигархия вырубит часть Кавказского заповедника под дорогу к "Лунной поляне"

В 2019 году на территории Апшеронского района Краснодарского края должна начаться крупная стройка - строительство автомобильной дороги Черниговское - Дагомыс. Так официально называется эта дорога. А если совсем точно, проект называется "Автомобильная дорога с. Черниговское - пос. Дагомыс в Апшеронском районе". При этом в действительности в рамках данного проекта дорогу намечено довести только до посёлка Отдалённый, в связи с чем более корректно было бы её назвать дорога Черниговское - Отделённый.

Однако и общее название проекта дороги, и то, что в его рамках заложено строительство участка, не имеющего никакого отношения к дороге на Отдалённый и ведущего в сторону элитного курорта "Лунная Поляна" и далее Дагомыса, говорит о том, что дорога в Апшеронском районе - часть более глобального проекта, в рамках которого в очередной раз планируется пробить транскавказскую магистраль через Кавказский заповедник и объект Всемирного природного наследия "Западный Кавказ". Проложить трассу из Черниговского в Дагомыс в обход территории Кавказского заповедника в принципе невозможно. Подобные планы противоречат не только требованиям федерального законодательства, но и международным обязательствам России.

В настоящее время идёт процесс проектирования и согласования проекта этой дороги. Средства на проектирование были выделены из бюджета Краснодарского края в 2018 году. В октябре 2018 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок были размещены четыре тендера на проектирование различных этапов проекта "Автомобильная дорога с. Черниговское - пос. Дагомыс в Апшеронском районе". Сумма выделенных на это средств - 304 миллиона рублей. Заказчиком строительства дороги является Министерство транспорта и дорожного строительства Краснодарского края.

Трасса первого этапа проходит по существующей лесной дороге Черниговское - Отдалённый от села Черниговское до границы Республики Адыгея в долине реки Цице. Самое интересное, что этот участок в конце 2000-х годов уже построили, создав здесь современную асфальтированную дорогу, после чего она была заброшена, так как оказалась "дорогой в никуда". Теперь дорогу здесь, в лучших российских традициях закапывания в землю бюджетных средств, будут строить заново. Далее идёт территория Адыгеи, и здесь стройка дороги обрывается. Второй этап планируемой дороги начинается там, где кончается участок территории Адыгеи, недалеко от Апшеронского водозабора в долине реки Серебрячка. Он проходит по территории природного заказника "Черногорье" частично по существующей лесной дороге Черниговское - Отдалённый, частично по лесной дороге, ведущей к водозаборным сооружениям Майкопского группового водозабора.

Именно этот участок ясно показывает, что дорогу строят в сторону курорта Лунная Поляна и далее Дагомыса. Об этом же свидетельствует информация о земельном участке 23:02:1601005:92, выделенном в качестве полосы отвода под строительство 2-го этапа дороги, где прямо указано, что участок предназначен "Для строительства автомобильной дороги к полигону научного центра "Биосфера".

Третий этап проекта будет являться ответвлением к посёлку Отдалённый. Этот участок трассы по существующей лесной дороге Черниговское-Отдалённый. Четвертый этап проекта - это дорожно-эксплуатационная база, необходимая для строительства дороги. Одна часть этой базы будет располагаться в селе Черниговское, другая - на трассе дороги в урочище Шумичка. Тендеры на проектирование строительства первого этапа выиграло ООО "Краснодаравтодорпроект", второго и третьего - ООО "ИнжПроектСтрой", четвертого - ООО "ЮгАвтодорПроект". Срок завершения проектирования по всем этапам - 30 июля 2019 года.

Начавшийся процесс, целью которого является прокладка автодороги от Черниговского до Дагомыса через Кавказский заповедник, является очередным витком навязчивых планов российских властей построить дорогу по этому маршруту. Эта идея вынашивается уже давно. При этом подлинные цели строительства этой дороги далеки от задачи сделать доступный для всех граждан новый подъезд к черноморскому побережью.

Главной целью данного проекта является обеспечение подъезда к построенному на склонах горы Фишт на территории Всемирного наследия так называемому "полигону научного центра "Биосфера". Этот объект не имеет никакого отношения к науке и в действительности является закрытым спецкурортом для первых лиц страны и охраняется Федеральной службой охраны. Неформальное название этого курорта - "Лунная Поляна". Официальным владельцем курорта является компания "Роснефть", на деньги которой он строится.

Первая попытка строительства автомобильной дороги к нему была предпринята в 2007-2008 годах. В результате был нанесён огромный ущерб природным комплексам Всемирного наследия. Экологическая Вахта по Северному Кавказу (ЭВСК), выявив факт начала этого строительства, в 2007 году начала общественную кампанию против этой дороги. Совместно с Гринпис России ЭВСК удалось привлечь к данному строительству внимание Центра Всемирного Наследия ЮНЕСКО. И после приезда весной 2008 года экспертов ЮНЕСКО и МСОП строительство дороги было остановлено.

После этого в 2011 году был начат процесс, направленный на строительство подъезда к "Лунной поляне" с юга - со стороны Дагомыса из долины реки Шахе. Этот проект назвали "автодорожным маршрутом к метеорологической станции Кавказского заповедника". На этот раз курорт "Лунная поляна" для маскировки назывался "метеорологической станцией". Однако жёсткая позиция ЮНЕСКО и протесты "зелёных" также не позволили этому проекту осуществиться в полном объёме, строительство завершилось реконструкцией существующей дороги до кордона Бабук-Аул.

Тем, кто надеется, что Черниговское - Дагомыс будет новой дорогой к Чёрному морю, открытой для всех граждан, не стоит забывать, что охраняющая "Лунную поляну" Федеральная служба охраны вряд ли разрешит свободный проезд граждан по территории спецобъекта, предназначенного для VIP-отдыха первых лиц. Дорога Черниговское - Дагомыс не сможет выполнять функции публичной дороги к Чёрному морю также по той причине, что в течение как минимум пяти месяцев в году участок этой дороги, проходящий по высокогорной части Фишт-Оштенского горного массива, покрыт многометровым слоем снега. Кроме того, этот участок находится в зоне регулярного схода лавин. То есть эту дорогу невозможно будет использовать круглогодично.

Маршрут планируемой трассы идёт по территории как Краснодарского края, так и Республики Адыгея. В Адыгее в прошлом году также начались работы по строительству данной дороги, при этом они велись уже непосредственно на территории Всемирного природного наследия. В связи с чем данный проект как в Адыгее, так и в Краснодарском крае, очевидно, станет полем серьёзного противостояния между государственными структурами, заинтересованными в строительстве дороги, и экологической общественностью, на сторону которой по вопросам строительства дорог через объект Всемирного наследия "Западный Кавказ" традиционно встаёт такой авторитетный международный институт как ЮНЕСКО.

Отметим, что и в другом районе элитного отдыха строительство скоростной автомагистрали вдоль Черноморского побережья Туапсе — Сочи могут доверить компании силовигарха Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральном правительстве.

По информации издания, трасса станет самой дорогой автомагистралью в стране. На ее строительство потребуется один триллион рублей. Проект новой четырехполосной дороги длиной 80,5 км (Туапсе-Сочи) Росавтодор представил в Минтранс. Она должна разгрузить существующий двухполосный серпантин от Джубги до Сочи, который сильно не справляется с нагрузкой, пробки растягиваются на километры, зачастую движение полностью останавливается.

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