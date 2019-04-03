Богатые едят хлеб, а бедные - дерьмо

Герман Стерлигов в очередной раз удивил общественность, в своем Instagram он заявил об открытии магазина для бедных. Натуральный хлеб там продают за 440 рублей.

«Дорогие мои бедняки! […] Вот пример для сравнения: натуральный хлеб в Москве 950, а тот же хлеб в нашем магазине для бедных — 440. Нормально? Без нахлебников, как видите, намного дешевле. Так что кушайте на здоровье», — написал Герман Стерлигов по случаю открытия магазина "для бедных".

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Ну не знает человек, сколько стоит в Москве хлеб. Есть в России счастливые люди, которым все равно, десять рублей, сто или тысяча. Вот без разницы. От миллиона хорошо понимают, а в мелочи не разбираются.

И беда не в том, что есть такие богатые люди, а в том, что много бедных, которым даже разница между 10 и 11 рублями существенна. И таких множество.

Богатые люди искренне полагают, что их богатство - это награда за таланты и трудолюбие. И надеются, что потихоньку богатея и богатея они увеличивают процент богатых и, соотвественно, уменьшают процент бедных.

А бедные столь же искренне считают, что из их 10 и 11 рублей складывают миллионы немногих счастливцев. И что сколько б они дальше не богатели, а бедных меньше не становится.

Это условие такое - для того, чтобы были богатые, нужны бедные, причем бедных должно быть раз в сто больше.

И у этих богатых даже хлеб другой, натуральный.

А бедные едят дерьмо вместо хлеба, им и так сойдет. Хотя можно по 440 рублей покупать у Стерлигова. А что, недорого совсем...

А.Б.