Дело Раймовой. Прокурор запросил 5 лет условно

2 апреля в Ибресинским районным суде Чувашской Республики прошло предпоследнее заседание по делу студентки Анастасии Раймовой. Раймова виновна в том, что отбиваясь от пьяного односельчанина, нанесла его здоровью повреждения, который следствие расценило, как тяжкие (односельчанин, г. Филиппов, пролежал в больнице неделю).

В ходе прений сторон защитник настаивал на оправдании или переквалификации обвинения. Прокурор потребовал признать Раймову виновной в умышленном нанесении телесных повреждений и дать 5 лет условно.

Вынесение приговора состоится 3 апреля. Начало в 14-00.

Напоминаем, 17-го октября 2018 г. между Раймовой и ее односельчанином Филипповым произошел бытовой конфликт. А именно Филиппов, которому не понравился тон, которым Раймова просила его прекратить пить во дворе дома (в котором живет мать Раймовой) схватил ее за шиворот и начал избивать. Как рассказывает сама Раймова, она была очень напугана. Нападающий существенно превосходил ее физически, кроме этого ей было известно, что Филиппов ранее был судим за насильственное преступление (избиение, изнасилование). Анастасия, пытаясь вырваться от Филиппова, оттолкнула его попавшимся под руку предметом (это оказались канцелярские ножницы, лежавшие в кармане куртки) и забежала в дом. Тяжесть полученных Филипповым повреждений была такова, что он некоторое время ругался, затем уехал домой на велосипеде. Ночью обратился за медпомощью. Был госпитализирован на неделю.

Как рассказывает Раймова, следствие изначально требовало от нее признаться в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений Филиппову. Угрожали Раймовой, что если она не признается – поедет в СИЗО. Подчеркиваю, умышленном (!). Это несмотря на то, что инициатором физического конфликта был Филиппов (признавшийся в показаниях, данных в начале следствия, что схватил Раймову за шиворот. А в показаниях, данных на очной ставке, что начал наносить ей удары рукой). Действия Филиппова очень долго оставались без оценки правоохранительных органов. Наконец после того как защитник Раймовой исписал целую гору бумаг, а вся история получила общественную огласку, Филиппов был привлечен к суду за нанесение побоев. Получил 60 часов исправительных работ в общественном месте. 18 марта решение вступило в законную силу. Посмотрим теперь какое решение будет вынесено по поводу Раймовой.