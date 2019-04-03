ПФР сэкономит на кусочке пластика

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования на твердом носителе, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Теперь вся информация будет храниться в электронном виде.

Для зарегистрированных или застрахованных лиц будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счета, по которому они смогут получать все необходимые услуги.

Свидетельства, которые сейчас есть на руках у застрахованных лиц, не придется обменивать. Они продолжат действовать. ПФР будет выдавать справку со всей необходимой информацией по запросу.