Именно это я прочитал сегодня на главной странице Рамблера, куда нырнул за свежими новостями.

"Известный режиссер Константин Богомолов перестал скрывать свой роман со светской львицей Ксенией Собчак. На своей страничке в социальной сети Instagram он опубликовал снимок, на котором телеведущая стоит спиной и любуется собором Святого Вита в столице Чехии Праге. Режиссер даже поделился весьма личными подробностями отношений с возлюбленной".

Богомолов перестал скрывать свой роман с Собчак

То есть раньше они свой роман скрывали, а теперь больше не будут!

Я понятия не имею, кто такой Богомолов, но что у него роман с Собчак, знаю даже я - когда сын известного советского актера (и сам, говорят, тоже где-то играет), бил морду в каком-то кабаке этому самому "известному режиссеру", видео невозможно было пропустить, неслось из каждого утюга.

Кстати, а почему Ксения Собчак теперь не бывший кандидат в президенты и "молодой перспективный политик", а опять всего лишь "светская львица" - тоже загадка. Понизили что ли?

Кстати, она еще и журналистка известная, но в нынешнее время "светская львица" - это главней, чем "известный журналист", причем существенно.

Да, кстати, Божена Рынска (Малашенко) тоже раньше была журналисткой, но теперь давно "львица" - видимо, покойный Игорь Малашенко теперь за компанию "светский лев" как муж "львицы", а не журналист и политтехнолог - в СМИ его рекомендуют как "медиаменеджера", что опять-таки, видимо, куда статусней, чем журналист какой-то...

Это Уинстон Черчилль был журналист, это Владимир Ленин в анкете писал "литератор", что в то время соответствовало современному "журналист и политехнолог". А нынешние "второй древнейшей" стесняются, предпочитая первую.

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Однако ж к Богомолову и Собчак, который "больше не скрывают". После всего, что уже было, как они собираются это делать? В смысле, "не скрывать"? Начнут трахаться на крыше троллейбуса в час пик или непосредственно на Первом канале в прайм-тайм?

А снизу будет бегать брошенный муж с оковалком и колотить всех подряд, чтобы обратили внимание?

И вот еще - где Бузова!?

Я понятия не имею, кто это и даже как она выглядит, но ведь еще вчера со всех первых страниц... И вдруг пропала!

Я волнуюсь, не случилось ли чего с гражданкой?

Или она тоже что-то скрывает, но вот-вот перестанет?..